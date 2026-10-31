От ракушек до биометрии: эволюция денег

После двух мировых войн и Великой депрессии золотой стандарт пытались восстанавливать в урезанных формах в 1920-е годы, но окончательно система рухнула, когда в 1971-м США прекратили обмен доллара на золото. Мир перешел к фиатным валютам (от лат. fiat — «указ»), ценность которых держится не на металле, а на доверии к государству и его центральному банку. Бумажные и монетные знаки стали «декретными»: их покупательная способность обеспечивается законом и монетарной политикой. Это дало гибкость — возможность регулировать денежную массу,— но открыло дорогу инфляции.