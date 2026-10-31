От ракушек до биометрии: эволюция денег
Товарные деньги
Торговля как купля-продажа появилась в эпоху неолитической революции (10–6 тыс. лет до н. э.), когда производящая экономика обеспечила создание устойчивого прибавочного продукта. На заре торговли деньгами служило все, что обладало практической ценностью и могло быть обменяно.
У скотоводческих народов расчетной единицей выступал скот — латинское pecunia («деньги») происходит от pecus («скот»). В Африке и Океании веками использовались раковины каури, в Китае — связки бронзовых ножей и лопаты, в Эфиопии — бруски соли, у ацтеков — какао-бобы. Такие деньги были осязаемы, но страдали от ключевых недостатков: их сложно делить, хранить длительное время и перевозить на большие расстояния. Скот, кроме того, мог заболеть и умереть, что означало потерю сбережений.
Металлические деньги
Первые монеты в истории человечества начали чеканить в Лидии (Малая Азия) в VII веке до н. э. Изготовлялись они из электрума — природного сплава золота и серебра. Металл обладал свойствами, идеальными для денег: редкостью, делимостью, долговечностью и однородностью.
Ценность монеты гарантировалась весом и пробой, позже — клеймом правителя. Металлические деньги господствовали более двух тысячелетий. Однако тяжелые слитки и монеты создавали проблемы при крупных расчетах: перевозка больших сумм была рискованной и дорогостоящей.
Расписки и золотой стандарт
Первые бумажные деньги появились в Китае. В XIV веке там выпускались государственные банкноты, однако их чрезмерная эмиссия неоднократно приводила к инфляции, и в XVI веке выпуск был прекращен. В Европе бумажные расписки возникли из практики итальянских банкиров XIII века: те выдавали клиентам подписанные «банковские ноты» (nota di banca) в обмен на принятое на хранение золото или серебро, эти расписки можно было передавать третьим лицам. Первые в Европе бумажные банкноты ввел в обращение шведский финансист немецкого происхождения Юхан Пальмструх (1611–1671), основатель первого в Швеции банка — Stockholms Banco.
Система золотого стандарта, при которой банкноты свободно обменивались на золото по фиксированному курсу, впервые законодательно закрепилась в Великобритании в 1816 году. В других странах она утвердилась в последней трети XIX века. С началом Первой мировой войны в 1914 году большинство стран отменили золотомонетный стандарт.
Фиатные деньги
После двух мировых войн и Великой депрессии золотой стандарт пытались восстанавливать в урезанных формах в 1920-е годы, но окончательно система рухнула, когда в 1971-м США прекратили обмен доллара на золото. Мир перешел к фиатным валютам (от лат. fiat — «указ»), ценность которых держится не на металле, а на доверии к государству и его центральному банку. Бумажные и монетные знаки стали «декретными»: их покупательная способность обеспечивается законом и монетарной политикой. Это дало гибкость — возможность регулировать денежную массу,— но открыло дорогу инфляции.
По оценкам, общий объем мировой денежной массы (наличные, деньги на текущих и расчетных счетах, вклады и депозиты) составляет $123–140 трлн.
Электронные деньги и биткойны
Сегодня большинство денег существует в виде записей на банковских серверах. Первые упоминания об электронных деньгах встречаются в США в 1918 году — тогда был совершен первый денежный перевод посредством телеграфа. В 1960–1970-х годах электронные деньги хранили на компьютерах в виде таблиц и реестров. В 1980-х в обиход вошли банковские карты, а спустя еще десять лет — первые электронные кошельки. В России первая платежная система — PayCash — появилась в 1998-м.
Одна из самых обсуждаемых сегодня разновидностей денег — криптовалюта. По своей сути это даже не электронные деньги, а сложный математический код. Он существует исключительно в виртуальном пространстве и не привязан ни к одной действующей валюте. У такой валюты нестабильный курс, который зависит только от спроса и предложения. В мире существует 800 видов криптовалют, первой из них были биткойны.
Биометрия
Главным толчком к массовому использованию биометрии в оплате стало распространение смартфонов со сканерами отпечатков пальцев и распознаванием лиц (в частности, запуск Apple Pay в 2014 году). С тех пор пользователи стали приучаться подтверждать трансакции своим телом.
В 2017-м Mastercard впервые продемонстрировала биометрические платежные карты со встроенным сканером отпечатков, позволяющие совершать бесконтактные платежи без ввода PIN-кода. Параллельно с картами развиваются и другие формы: сканирование ладони, распознавание лица и радужки глаза. К примеру, в 2021 году в Московском метрополитене была запущена система оплаты проезда Face Pay — терминалы на станциях оборудованы камерами с технологией распознавания лиц.