Безопасное извлечение клиентов

Спустя более года после того, как Microsoft объявила об остановке продаж в России, клиенты розничных магазинов и корпоративные заказчики свыкаются с новыми способами покупки ее продуктов. Источники “Ъ” и представители крупного бизнеса говорят, что на рынке нет прямых замен Microsoft Exchange, а продление существующих лицензий в отсутствие поддержки не имеет смысла. При этом они утверждают, что в большинстве случаев российские компании справляются с услугами вневендорской поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Решение Microsoft о сокращении деятельности в РФ вследствие военной операции на Украине выделилось даже на фоне прочих подобных заявлений, сделанных в 2022 году. Компания, представившая локализованное системное ПО на территории России еще во времена Советского Союза, впоследствии стала предлагать программы и услуги в самых разных категориях: от облачных технологий до видеоигр.

Microsoft, как говорил в июне 2022 года ее президент Брэд Смит, планировала сокращать присутствие в России до тех пор, пока от него «совсем ничего не останется». Сокращение штата российских юрлиц Microsoft до одного-двух человек уже нашло отражение в опубликованных в апреле бухгалтерских отчетностях. “Ъ” оценил, как решение компании оставить бизнес в стране сказалось на тех сегментах рынка, где она представлена.

Ключик повернулся

Прямые продажи потребительного ПО и сервисов Microsoft были сокращены еще до полномасштабных военных действий. В 2018 году компания перестала продавать на своем сайте цифровые копии Windows 10 и подписки на Office — последнее компания объясняла решением «переориентировать продажи Office на розничных партнеров», а также отключила рублевые платежи в цифровом магазине Microsoft Store. Microsoft также не продавала в России компьютеры под собственным брендом Surface, за исключением первого поколения планшетов в 2013 году.

Остановка деятельности Microsoft в России привела к тому, что в течение 2022 года коды активации Windows и Office были практически недоступны в крупных розничных сетях и магазинах. Ключи периодически появлялись в специализированных магазинах, но те уточняли, что речь идет о складских запасах (см. “Ъ” от 9 ноября 2022 года). С тех пор некоторые магазины наладили поставки — так, «М.Видео» стал продавать подписки и коды активации офисного и системного ПО от Microsoft в комплекте с подпиской на публичный VPN-сервис. К моменту появления этих предложений крупные ритейлеры уже объединяли аналогичным образом коды пополнения цифровых кошельков в одну позицию с сервисными пакетами (см. “Ъ” от 8 ноября 2022 года).

О каких-либо ограничениях активации программ от Microsoft в России или получении регулярных обновлений не сообщалось. При этом Microsoft закрыла доступ из России к средствам создания установочных носителей Windows 10 и 11, размещенных на ее сайте. Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» допускает, что в связи с блокировкой в перспективе может вырасти количество вредоносного ПО, маскирующегося под средства установки Windows: «Злоумышленники постоянно используют актуальные темы, связанные с различными ситуациями в мире, для реализации своих атак».

Крупные российские сборщики компьютеров закупали предназначенные для них лицензии напрямую у Microsoft, говорит источник “Ъ” на рынке дистрибуции. Речь идет о лицензиях канала ODR (OEM Distribution & Reseller) — их можно использовать только для установки производителем ПК и нельзя перепродавать: «Такие же лицензии есть и в Китае, они предназначены для китайских производителей. Если Microsoft увидит использование таких лицензий не по назначению и в другой стране, то в теории может заблокировать все неактивированные лицензии». Раньше Microsoft продавала в России OEM-лицензии, которые могли быть активированы хоть через десять лет хранения, сейчас же на рынке появились лицензии с ограничениями по времени, говорит он.

Поддержи мою инфраструктуру

Microsoft запретила покупку новых корпоративных лицензий на ПО, но текущие контракты действуют и могут быть продлены, говорит директор управления развития продаж ГК Softline Андрей Благоразумов. Источники “Ъ” ранее сообщали, что компания сама обратилась к ряду российских представительств международных компаний, не попавших под санкции, с предложением о продолжении сотрудничества (см. “Ъ” от 28 апреля). Господин Благоразумов добавил, что «любой контракт от 500 рабочих мест невозможно продолжить без прямого взаимодействия с Microsoft».

По его словам, раньше корпорация предлагала корпоративным заказчикам два стандартных варианта лицензирования своего ПО: или аренда лицензии с продлением, или покупка постоянной лицензии с дозакупкой новых версий. «Смысла продлевать выкупленные лицензии нет, так как нет доступа к новым версиям и техподдержке»,— говорит господин Благоразумов, уточняя, что Microsoft прекратила поддержку заказчиков с 1 июля 2022 года.

Помимо продаж ПО Microsoft оказывала услуги премьер-поддержки. Этот план «включал в себя инцидентную и проактивную поддержку продуктов вендора с высоким уровнем SLA (уровнем поддержки.— “Ъ”)», объясняет вице-президент по развитию инфосистем «Ростелекома» Дарий Халитов. В 2021 году эти услуги, согласно финансовой отчетности основного российского юрлица Microsoft («Майкрософт Рус»), принесли тому 1,3 млрд руб., составив пятую часть его выручки. В 2022-м выручка от реализации премьер-поддержки упала до 462,5 млн руб. и до 9% в структуре выручки «Майкрософт Рус». Остальная выручка приходится на поступления от дочерних компаний Microsoft в Ирландии.

Российские компании, по словам господина Халитова, способны предоставить вневендорскую поддержку с уровнем сервиса, сопоставимым с премьер-поддержкой Microsoft, «но не смогут обеспечить часть поддержки, связанной с исправлением специфических ошибок, для которых нет готовых общедоступных исправлений». При этом в двух крупных заказчиках продуктов Microsoft сказали “Ъ”, что прекращение премьер-поддержки не стало большой проблемой. «Ключевые игроки отечественного рынка обладают экспертизой и обходятся в вопросе поддержки собственными ресурсами»,—заверил источник в одной из них.

Письма со старого адреса

У таких базовых продуктов Microsoft, как сервис корпоративной почты Microsoft Exchange и служба управления ресурсами Active Directory, «сегодня нет адекватных замен на рынке», говорит источник “Ъ” в одном из крупных заказчиков: «Большинство крупных российских бизнесов будет готово отказаться от этих продуктов лишь в том случае, если появятся полноценные аналоги, не уступающие решениям от Microsoft ни с точки зрения клиентского опыта, ни с точки зрения требований безопасности». Большинству других решений Microsoft можно найти альтернативы, «но их точно не будет разом у одного игрока», что усложняет процессы интеграции и ценообразования: «К тому же качество таких продуктов в деталях все равно будет уступать».

По всем классам ПО от Microsoft, используемого в «Ростелекоме», есть российские аналоги, и с 2016 года компания реализовывает программу его замены, говорит господин Халитов. Но компаниям со сложной инфраструктурой, переходящим с одних решений на другие, нужно, чтобы новые решения поддерживали интеграции и типовые паттерны совместимости: «У того же Microsoft существует способ миграции почтового ящика пользователя с одного почтового сервера на другой, в то время как у российских почтовых приложений такого рода опция пока отсутствует». Такие функции нужны компаниям, чтобы обеспечить «бесшовный переход в течение замены используемых технологий», причем этот процесс сложен сам по себе вне зависимости от страны происхождения ПО, добавил он.

Переход компаний на решения не от Microsoft будет зависеть как от правовой возможности использования их в России, так и от технических причин, полагает директор Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрий Соколов: «Если окажется, что в тех или иных классах ПО будет легче перейти на аналоги — перейдут на аналоги, если решат, что легче переводить средства на спецсчета — будут переводить на спецсчета». Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что готовится способ легализации использования ПО из недружественных стран без российских аналогов (см. “Ъ” от 20 апреля). Господин Соколов при этом заявляет, что представители крупных компаний зачастую усугубляют в своих заявлениях невозможность замены софта.

Корпоративные клиенты часто руководствуются «желанием получить все и сразу», но даже Microsoft не сразу начала удовлетворять этот запрос, говорит господин Соколов: «Если мы внимательно посмотрим на то же офисное ПО, то мы увидим, что его пакеты представляют собой лоскутные одеяла. Многие из продуктов Microsoft — исторически разработки других компаний».

Россия не может отобразить эту страницу

Поисковая система Microsoft Bing, несмотря на интеграцию в интерфейс операционной системы Windows, привлекала ничтожную аудиторию в России: по данным Statcounter и «Яндекс Радар», она составляла менее 1%. Интерес к поисковику повысился в феврале 2023 года, когда в Bing внедрили чат-бот на основе генеративных нейросетей. После запуска функции выяснилось, что Microsoft сделала ее неактивной для пользователей из России. Блокировка пересекается с недоступностью в РФ бота ChatGPT: оба ассистента полагаются на разработки OpenAI, привлекшей инвестиции Microsoft.

Американская компания, однако, уже вскоре после объявления об остановке продаж в России стала сворачивать региональные варианты своих информационных продуктов. Речь, в частности, идет о портале MSN со встроенным агрегатором новостей. В большинстве стран мира портал установлен по умолчанию как главная страница в браузерах от Microsoft (в России в качестве умолчаний используются сервисы «Яндекса»), а его новостная лента интегрирована в гаджеты Windows.

В ноябре 2022 года депутат Госдумы Антон Горелкин называл интеграцию MSN с Windows одним из доказательств того, что в России не наступил «цифровой суверенитет». «Уход компаний не означает, что люди перестали пользоваться их продуктами»,— написал он в своем Telegram. Региональный сегмент MSN, однако, прекратил работу еще в марте, и на сайте отображается только поисковая строка Bing. Ссылки на старые статьи, размещавшиеся на MSN, еще доступны на отдельных страницах сайта, но при этом не работают.

Юрий Литвиненко