Минобороны: желающие уехать на Украину жители Алешек вылетели в Гомель
Жители Алешек, которые при эвакуации захотели уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапа в белорусский Гомель. Их сопровождает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, сообщило Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что перевозка эвакуированных проводится самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Сколько человек решило уехать на Украину, в министерстве не уточнили.
Город Алешки находится на левом берегу Днепра напротив города Херсон. До 22:59 мск 1 ноября в городе действует режим тишины. Вчера была завершена гуманитарная миссия, организованная при содействии первой леди США Мелании Трамп. По ее словам, город покинули более 750 человек. За время гуманитарной миссии российская и украинская стороны привезли в город гумпомощь и провели эвакуацию.