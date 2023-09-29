Прокатная десятка
Что посмотреть в кино 30 сентября—1 октября
28 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых трагикомедийный триллер Вуди Аллена «Великая ирония» и историческая драма Александра Велединского «1993». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Великая ирония
- Режиссер: Вуди Аллен
- В ролях: Лу де Лааж, Валери Лемерсье, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер, Грегори Гадебуа
- Жанр: триллер, драма, мелодрама, комедия / США, Франция / 93 мин.
- В прокате: с 28 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Золотым осенним днем на авеню Монтень молодой писатель Ален (Нильс Шнайдер) случайно встречает свою старую знакомую Фанни (Лу де Лааж). Когда-то они вместе учились во французском лицее в Нью-Йорке, где работали их родители, но потом их пути разошлись. Ален выбрал творчество, а Фанни, успевшая в юности побыть бунтаркой и помыкаться в неудачном браке с музыкантом-наркоманом, развелась и снова вышла замуж — за Жана (Мельвиль Пупо), про которого никто толком не знает, чем он занимается, но деньги это приносит немалые. Теперь она подвизается в аукционном доме, просто чтобы не сидеть целыми днями без дела, и переживает, что все считают ее "трофейной женой".
Чуть ли не в первые минуты возобновленного знакомства Ален признается, что был влюблен в Фанни, только не решался ей об этом сказать. Теперь он действует смелее: звонит, приглашает пообедать, и вот они уже вместе гуляют по парку с сэндвичами, вспоминая школьные годы чудесные. В этой обстановке Фанни — все еще в туфлях "Шанель" и с сумкой "Биркин" — чувствует себя больше в своей тарелке, чем на скучных приемах, обедах и загородных выездах на охоту с друзьями мужа, которые только сплетничают да обсуждают, где и что они ели. Его богемная мансарда и безымянное вино, купленное "по акции", довершают дело: между бывшими однокашниками вспыхивает страстный роман.
Зрители, возможно, и предвидели такой поворот, но саму Фанни, которая в общем-то по-прежнему любит мужа, он невероятно удивляет. Анализ собственных эмоций настолько ее занимает, что она забывает (или не хочет) толком конспирироваться — пропадает на долгих обеденных перерывах, не отвечает на звонки, витает в облаках. Жан начинает что-то подозревать, а человек он упорный и, кажется, немного опасный».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Человеческая трагикомедия» и «Все бодры, растеряны и несчастливы по-своему».
1993
- Режиссер: Александр Велединский
- В ролях: Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок
- Жанр: драма / Россия / 144 мин.
- В прокате: с 28 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Ранняя осень 1993-го, Москва. Бросивший науку и хор "без пяти минут кандидат наук" за сорок Витек Брянцев (Евгений Цыганов) пытается найти себя в бригаде аварийки. Помогает коллегам отгадывать кроссворды, исполняет в микрофон будки гласности песню группы "НОМ" "Хор затейников из кондукторского резерва" и бодрится спиртом "Рояль". Московская квартира обменена Витей на непритязательную пригородную дачу с козой и чесноком на приусадебном участке. Репутация у Вити в собственной семье не очень.
Жена Лена (Екатерина Вилкова) уже притерпелась ездить в город электричкой, трудится в той же аварийке диспетчером и мечтает преуспеть в таинственном бизнесе, дочка Таня привычно перешучивается через забор с отпрысками куда более успешного семейства по соседству: у вас, мол, папа — обычный коммерс, а мой работает "ниндзя-черепашкой" и живет в канализации…
В семье Брянцевых, как и во всей стране, шаткий мир того и гляди падет под напором общей неудовлетворенности реформами и от безысходности семейной жизни. Пока одни за белых и частную собственность, а другие против беспредела, Витя мечтает о малом: достроить на своем участке уличный сортир. "В данный исторический момент мне бы очень хотелось, чтобы наша семья максимально безболезненно приспособилась к новым реалиям жизни" — так он формулирует свои политические пристрастия. Но "если ты не интересуешься политикой, политика начнет интересоваться тобой", напоминает Вите сосед-коммерс Янс (Александр Робак) и оказывается прав. Сначала в его аварийный "зилок" залетают неформалы, а затем избитого в отделении Витю засасывает политическая воронка побольше — он становится участником стояния у Белого дома, где оборону от президентской воли Бориса Ельцина держат депутаты Верховного совета».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Осенний микрофон».
Луна
- Режиссер: Ким Ён Хва
- В ролях: Соль Гён Гу, То Гён Су, Ким Хи Э, Пак Пён Ын, Чо Хан Чхоль
- Жанр: фантастика, драма / Южная Корея / 129 мин.
- В прокате: с 28 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Планета Земля, 2029 год. Южнокорейский космический корабль "Ури Хо" отправляется в полет с целью высадки на Луну первого неамериканского астронавта. Это уже вторая такая попытка, а первая, предпринятая еще пять лет тому назад, закончилась катастрофой… Экипаж "Ури Хо" состоит из двух опытных астронавтов и бывшего спецназовца Хвана Сон У. Когда из-за неожиданно налетевшего солнечного ветра корабль теряет связь с Землей, астронавты, вопреки указаниям ЦУПа, выходят в открытый космос, оставив Хвана волноваться на борту (вообще, для спецназовца он очень эмоционален).
Починка системы связи идет штатно, но любой, кто смотрел "Гравитацию" Альфонсо Куарона (2013), которой создатели "Луны" обязаны примерно в такой же степени, как Клим Шипенко со своим "Вызовом" (2023), знает, что героям не стоило торопиться включать успокаивающую музыку. И, конечно, как только они устраняют одну поломку, случается другая, на сей раз фатальная; оба астронавта погибают, и Хван оказывается совсем один на потерявшем управление и половину остальных функций корабле.
Министр решает привлечь к операции по его спасению бывшего директора Центра управления полетами Кима Джэ Гука (Соль Гён Гу), прозябающего на далекой метеорологической станции вместе с юной помощницей (Хон Сын Хи). Когда тот, для проформы посопротивлявшись, прибывает на место, мелодраматичность фильма взлетает до поистине космических высот: ведь Хван — сын того самого покончившего с собой конструктора—коллеги Кима, и на последнего давит тяжкий груз вины. Тем не менее он умудряется хоть что-то в сложившемся положении поменять к лучшему, удаленно перезагрузив на корабле некоторые системы, чтобы Хван там хотя бы не замерзал. Молодой человек, невзирая на все проблемы, настаивает на том, чтобы продолжать миссию».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Еще один маленький шаг для человека».
Заклятие. Зло внутри
- Режиссер: Бишал Дутта
- В ролях: Меган Сури, Ниру Баджва, Мохана Кришнан, Бетти Гэбриел, Вик Сахай
- Жанр: ужасы / США / 99 мин.
- Слоган: «Выпустив демона, не ищи помощи»
- В прокате: с 28 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Старшеклассница Самидха (Меган Сури), дочь эмигрантов из Индии, хотела бы вести обычную жизнь подростка в американской субурбии, но все время что-то мешает. То мама (Ниру Баджва) требует помочь с готовкой прасада (подношения) на праздник Дурга-пуджа, из-за чего девушка не может пойти на вечеринку, то странноватая подруга детства Тамира (Мохана Кришнан), бродящая призраком вдоль стен, отвлекает от болтовни с одноклассницей. Мало радостей пубертата, так еще и все вокруг напоминают ей о культурном пограничье: мать боится, что Самидха забудет о корнях, сверстница просит поговорить на хинди, чтобы снять видос для соцсетей,— как тут ассимилироваться и не выделяться? Ситуация совсем выйдет из-под контроля, когда Тамира расскажет о демоне в банке, которую она повсюду таскает с собой, и попросту исчезнет. Тут уже станет не до первой влюбленности и успехов в учебе.
О бормочущей себе под нос девушке с кувшином 38-летний дебютант Бишал Дутта услышал от дедушки, который рассказал внуку немало мистических историй. Именно они — вперемешку с американскими хоррорами — сформировали представление режиссера о жутком…
"Зло внутри" щеголяет не столь прямолинейной вывеской, хотя нетрудно догадаться, что тварь из банки — душевные терзания во плоти, проклятие инородности, преследующее индийских переселенцев даже в обывательском парадизе. У хоррора с релокацией давняя связь: достаточно вспомнить вечного мигранта Дракулу, семейство Торренс, которому перемена мест не пошла на пользу, или сюжеты о заселении в новый дом, где чертовщина всегда рада гостям. Что и говорить о переезде в другую страну и культуру, когда с одной стороны поджимает тоска по родине, беспокойство за близких и травматичный опыт изгнания, с другой — опасение косых взглядов и ущемления в правах».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Релоцирующая дьявола».
Первый день моей жизни
- Режиссер: Паоло Дженовезе
- В ролях: Тони Сервилло, Валерио Мастандреа, Маргерита Буй, Сара Серрайокко, Габриэле Кристини
- Жанр: фэнтези, драма, комедия / Италия / 121 мин.
- В прокате: с 21 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Дождливой январской ночью Арианна (Маргерита Буй), Наполеоне (постоянный актер Дженовезе Валерио Мастандреа) и Эмилия (Сара Серрайоко) встречают безымянного мужчину (Тони Сервилло), который привозит их в небольшой отель, где они проведут семь дней. Наутро к ним присоединяется двенадцатилетний Даниэле (Габриэле Кристини). Всех четверых объединяет то, что они пытались покончить с собой,— троим взрослым это удалось, а мальчик, выбравший самый необычный способ (будучи диабетиком, он съел сорок пончиков), оказался в коме. Герой же Тони Сервилло — кто-то вроде ангела-хранителя, предлагающий им сделку: взять дополнительную неделю на обдумывание этого шага. По ее истечении он вернет их в мгновение до рокового выстрела/прыжка с моста/шага с крыши/куска сладкого теста, и если его работа в течение недели окажется эффективной, то они выберут жить дальше.
Методы "ангела" приводят на память фильм Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" (1947) или "Рождественскую песнь" Диккенса. Он показывает своим подопечным, как жизнь продолжается без них, дает возможность заглянуть в будущее, по-новому увидеть своих близких, шокирует, приводя их на собственные похороны, напоминает о маленьких радостях вроде солнечного дня на пляже или пасты с вонголе, даже слегка жульничает, подталкивая к новым знакомствам, хотя по условиям задачи его протеже должны оставаться невидимками.
Постепенно раскрываются причины, по которым эти люди решили свести счеты с жизнью. Полицейская Арианна скорбит по умершей два года назад дочери. Бывшая гимнастка Эмилия после травмы оказалась в инвалидном кресле, но мучает ее даже не это, а то, что она была вечно второй. Даниэле, которого отец (Антонио Жерарди) решил превратить в звезду YouTube, подвергался буллингу в школе, а родители совсем не понимали, что он не хочет никакой интернет-славы. С Наполеоне проводнику приходится сложнее всего».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Идеальные несчастливцы».
Неудержимые 4
- Режиссер: Скотт Во
- В ролях: Джейсон Стэйтем, Фифти Сент, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне, Энди Гарсиа
- Жанр: боевик / США / 103 мин.
- Слоган: «Таких попробуй удержи!»
- В прокате: с 21 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Неудержимые", выдержав мхатовскую паузу, возвращаются на правах всепланетного блокбастера. Режиссером стал Скотт Во, чей боевик с Джеки Чаном и Джоном Синой "Круче некуда" только что оказался одновременно хитом Netflix и российского кинопроката. Впервые за историю франшизы в фильме не будет Терри Крюса, Джета Ли, Шварценеггера и (по понятным печальным причинам) Брюса Уиллиса, их по мере сил замещают Фифти Сент, Энди Гарсия и Меган Фокс. Но самое главное, состав дополнен двумя абсолютно выдающимися героями боевиков, чье участие позволяет уповать на то, что придуманный некогда Сталлоне анекдот с бородой, мускулами и базукой наперевес наполнится новым смыслом. Тайца Тони Джа и индонезийца Ико Юваиса вряд ли можно (как это сделали авторы рекламного слогана) назвать "новой кровью" — главным хитам Джа ("Онг Бак") и Юваиса ("Рейд") 20 и 10 лет соответственно, оба они успели достичь изрядных высот на родине и вполне комфортабельно чувствуют себя в Голливуде (и тот и другой, в частности, появлялись в "Форсажах"). Но до очевидности сумели сохранить дух истинного фильма действия, такого, каким его видел в свое время Брюс Ли. И весьма велика вероятность, что именно с их помощью "Неудержимые" под номером 4 (даром что на Востоке число это считается одним из самых несчастливых) превратятся в конце концов в классику».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Раскачавшиеся материалы».
Я богиня
- Режиссер: Ольга Дибцева
- В ролях: Александра Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец, Евгений Муравич
- Жанр: комедия / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 21 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «В соцсетях уже распространились шутки о том, что "Я богиня" — это "наш ответ" самому кассовому фильму мирового проката "Барби". По формальным признакам они действительно похожи: много розового цвета на постере, режиссер и соавтор сценария — женщина, а главная героиня даже произносит монолог, очень похожий на одну из программных речей в картине Греты Гервиг, о том, как сложно женщине всегда быть хорошей и соответствовать ожиданиям общества, родителей, мужчин, подруг, коллег. Однако в комедии у России, как и во всем остальном, свой путь, так что на этом сходство заканчивается.
Учительница Лена (Александра Бортич), например, живет вовсе не в сказочной розовой стране, а в одном из спальных районов Петербурга. Несмотря на молодость, у нее потухший взгляд, почему он таким стал, авторы показывают на примере одного дня из Лениной жизни, по совпадению — ее дня рождения. С утра муж (Антон Филипенко) будит ее неуместной и нежеланной попыткой заняться сексом, обижаясь на отсутствие энтузиазма с ее стороны, на работе ее отчитывает завуч (Анна Екатерининская), ученики дерзят и не слушаются, а когда разбитная коллега Женя (Ольга Дибцева), вместо того чтобы следить за детьми на экскурсии, флиртует с посторонними мужчинами, подъехавшими на черном джипе, виновата в этом опять оказывается Лена. Вечером за праздничным столом она вынуждена терпеть пассивно-агрессивные выпады свекрови, а в довершение всего в шкафу на балконе обнаруживается любовница, которую муж не успел выпроводить, когда Лена вернулась домой пораньше.
Расставшись с изменщиком, героиня поселяется у подруги, полицейской Ани (Евгения Калинец), но ее несчастья не заканчиваются — вредная завучиха организует ее увольнение из-за случившегося на экскурсии. Поцапавшись из-за этого с Женей, Лена в слезах жалуется ей на жизнь, и та призывает наконец эту жизнь изменить».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Утешительный принц».
Вселенная Стивена Кинга
- Режиссер: Дафна Бевир
- В ролях: Майк Флэнаган, Джеймс Каан, Андре Эвредал, Фрэнк Дарабонт, Эми Ирвинг
- Жанр: документальный / Франция, Бельгия / 105 мин.
- В прокате: с 21 сентября
Обзор «Ъ-Weekend»: «За почти полвека по романам, повестям и рассказам Стивена Кинга сняли больше 300 фильмов и сериалов. Это действительно целая вселенная — даже в безоценочном смысле, хотя в локализованном заглавии фильма француженки Дафны Бевир заложен легкий трепет, с которым принято говорить об уроженце Портленда, штат Мэн. В случае такой многообещающей вывески, конечно, важна не только интонация, но и ракурс, и выбор работ, и особенно — спикеров, которые будут оттенять эффектные эпизоды из знаковых и не очень проектов…
Настоящую "вселенную Стивена Кинга" создает почти маниакальная подробность его романов (вплоть до названия порошков и прочих бытовых мелочей). И это же утопание в точных деталях делает его мир столь киногеничным, позволяет скрупулезно воспроизводить реальность, находить персонажей в духе "это буквально я" или расчесывать глубинные страхи — личные и политические, лежащие на поверхности или кроющиеся в недрах подсознания. Потому к романам Кинга подступаются и Кубрик, и Ромеро, и Майк Фланаган, и многочисленные неофиты, которым он позволяет купить права на экранизацию всего за $1. Одним из первых этот формат опробовал, кстати, Дарабонт, сняв короткометражную "Женщину в палате" (1984), а в 1988-м рассказ "Здесь тоже водятся тигры" чуть не экранизировал канадец-сновидец Гай Мэддин, но что-то не задалось. Есть и русскоязычные адаптации, а в прошлом году Кинг дал добро узбекской постановщице Гульнаре Ивановой, написавшей ему письмо о желании снять "Человека, который не пожимал рук".
Проще говоря, Кинг очень демократичный автор — общительный и производительный, пребывающий в вечном движении, что вдвойне затруднительно для живого памятника. Даже в фильме о себе самом он мелькает в хрониках как непоседливый маскот, не желающий подолгу задерживаться на очередной "странице"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Байкиa из мавзолея».
Париж: Все включено
- Режиссер: Дэни Бун
- В ролях: Дэни Бун, Кад Мерад, Шарлотта Генсбур, Максим Гастой, Каролин Англад
- Жанр: комедия / Франция, Бельгия / 110 мин.
- В прокате: с 14 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Современному Кандиду под полтинник. Он родился, вырос и успел почти что состариться на мексиканском курорте Лос-Фелиса, где его хиппующие родители управляли отелем. Тридан, чьи навыки социального общения сводятся к приемам гостиничного аниматора, свято верит в то, что люди добры и расположены к нему по определению. Никогда не покидая территорию отеля, не догадывается, что в ресторанах внешнего мира принято платить за еду. Бренчит на гитаре самопальные песенки о любви и разлуке в духе самого замшелого советского КСП. И лелеет бессмертную любовь к некогда гостившей в отеле восьмилетней Виолетте, с которой сорок лет назад играл на скалах. Игры закончились смертельным падением с обрыва отца Тридана, но он, можно было бы сказать, вытеснил эту трагедию на поля своего сознания, если бы сознанием обладал.
Короче говоря, скопив к пятидесяти годам аж целых €10 тыс., очевидно, экономя на мороженом, он устремляется в Париж, чтобы найти Виолетту и зажить с ней долго и счастливо. Благо заботливая мамочка, отчаявшись приструнить свое чадо, вручает ему ключи от парижской квартиры, принадлежавшей некогда ее первому мужу. Легко догадаться, что первый же парижский таксист улизнет от Тридана со всем его нехитрым багажом. Купленные в магазине ботинки окажутся размера на три меньше, чем тридановские лапы. А в квартирке обнаружится лысый, незадачливый и злой брат Луи, который отнюдь не рад видеть родственничка, тем более что тот обладает правами на часть жилплощади. Квартирный вопрос испортил отнюдь не только советских людей, но и парижан. Ради своих квадратных метров Луи, осыпая Тридана иудиными поцелуями, затеет простую, как ему кажется, интригу».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В Париж со своим оптимизмом».
Звук свободы
- Режиссер: Алехандро Гомес Монтеверде
- В ролях: Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Кристал Апарисио, Хавьер Годино, Йессика Перриман
- Жанр: биография, триллер, криминал, драма / США, Мексика / 131 мин.
- В прокате: с 14 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если смотреть "Звук свободы", не зная об окружающих его дискуссиях и скандалах, то выглядит он как совершенно типичная голливудская продукция. Налицо все составляющие: реальная история в основе, остросоциальная тема, по поводу которой тем не менее имеется общественный консенсус, простые и доходчивые формальные решения, духоподъемный месседж, умеренная критика американской правительственной бюрократии, благородный герой-одиночка, разорвавший связи с этой последней и спасающий человеческие жизни. Играет его Джеймс Кэвизел — на таком кастинге настоял прототип, основатель и бывший глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad Тим Баллард…
Кэвизел превратился в конспиролога и сторонника движения QAnon, разделяющего его теории, например, о международном заговоре педофилов-сатанистов, убивающих детей с целью получения из их тел омолаживающего гормона. Тех же взглядов придерживается и Баллард, чья организация сначала оказалась в фокусе журналистского расследования, заключившего, что она несколько преувеличивает масштаб своих добрых дел, а потом тихо рассталась со своим шефом без особых объяснений. Все это создало вокруг "Звука свободы" определенный контекст, отнюдь не помешавший, а то и поспособствовавший его финансовым успехам: на сегодняшний день картина с бюджетом в $14,5 млн собрала в американском прокате больше $183 млн, заняв десятую строчку в списке самых кассовых фильмов года… Режиссер ни на минуту не забывает о важности своего послания, и его назидательность и манипулятивность в итоге перевешивают непосредственные впечатления от показанных и скрытых за кадром невыразимых ужасов. Это превращает "Звук свободы" в фильм, выйдя с которого зрители скорее выдохнут с облегчением и порадуются, что все увиденное никогда не случится с ними и их детьми, чем действительно задумаются о реальной ситуации с современным рабством».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Мораль должна быть с кулаками» и «Хижина дяди Трампа».