Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Золотым осенним днем на авеню Монтень молодой писатель Ален (Нильс Шнайдер) случайно встречает свою старую знакомую Фанни (Лу де Лааж). Когда-то они вместе учились во французском лицее в Нью-Йорке, где работали их родители, но потом их пути разошлись. Ален выбрал творчество, а Фанни, успевшая в юности побыть бунтаркой и помыкаться в неудачном браке с музыкантом-наркоманом, развелась и снова вышла замуж — за Жана (Мельвиль Пупо), про которого никто толком не знает, чем он занимается, но деньги это приносит немалые. Теперь она подвизается в аукционном доме, просто чтобы не сидеть целыми днями без дела, и переживает, что все считают ее "трофейной женой".

Чуть ли не в первые минуты возобновленного знакомства Ален признается, что был влюблен в Фанни, только не решался ей об этом сказать. Теперь он действует смелее: звонит, приглашает пообедать, и вот они уже вместе гуляют по парку с сэндвичами, вспоминая школьные годы чудесные. В этой обстановке Фанни — все еще в туфлях "Шанель" и с сумкой "Биркин" — чувствует себя больше в своей тарелке, чем на скучных приемах, обедах и загородных выездах на охоту с друзьями мужа, которые только сплетничают да обсуждают, где и что они ели. Его богемная мансарда и безымянное вино, купленное "по акции", довершают дело: между бывшими однокашниками вспыхивает страстный роман.

Зрители, возможно, и предвидели такой поворот, но саму Фанни, которая в общем-то по-прежнему любит мужа, он невероятно удивляет. Анализ собственных эмоций настолько ее занимает, что она забывает (или не хочет) толком конспирироваться — пропадает на долгих обеденных перерывах, не отвечает на звонки, витает в облаках. Жан начинает что-то подозревать, а человек он упорный и, кажется, немного опасный».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Человеческая трагикомедия» и «Все бодры, растеряны и несчастливы по-своему».