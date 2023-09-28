Еще один маленький шаг для человека

В прокат выходит научно-фантастическая драма «Луна» Кима Eн Хва, воплощающая мечту о высадке на Луне первого южнокорейского астронавта. Посмотрев ее, Юлия Шагельман убедилась, что пропаганда национальной космической отрасли во всех странах выглядит примерно одинаково — даже если ее авторы не отправляются для съемок в настоящий космос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прежде чем героически прилуниться, астронавту Хвану (То Гён Су) приходится много хлопотать лицом

Фото: CJ Entertainment Прежде чем героически прилуниться, астронавту Хвану (То Гён Су) приходится много хлопотать лицом

Фото: CJ Entertainment

Планета Земля, 2029 год. Южнокорейский космический корабль «Ури Хо» отправляется в полет с целью высадки на Луну первого неамериканского астронавта. Это уже вторая такая попытка, а первая, предпринятая еще пять лет тому назад, закончилась катастрофой. Причем по всем фронтам: ракета-носитель взорвалась, астронавты погибли, один из конструкторов наложил на себя руки, второй, тогдашний директор Центра управления полетами, с позором ушел в отставку, а космические державы в результате всего этого отказались принимать Южную Корею в свое международное объединение. Теперь все, причастные к новой миссии, чувствуют двойную ответственность, особенно министр по науке и технологиям (Чо Хан Чхоль) — гуманитарий, проклинающий тот день, когда его назначили на эту должность (в дальнейшем его роль, по большому счету, будет сводиться к тому, чтобы на всех орать и путаться под ногами у прочих действующих лиц).

Экипаж «Ури Хо» состоит из двух опытных астронавтов и бывшего спецназовца Хвана Сон У (То Гён Су, больше похожий на участника K-pop-группы, каковым он на самом деле и является, чем на крутого морпеха, несмотря на честно пройденную срочную военную службу). Когда из-за неожиданно налетевшего солнечного ветра корабль теряет связь с Землей, астронавты, вопреки указаниям ЦУПа, выходят в открытый космос, оставив Хвана волноваться на борту (вообще, для спецназовца он очень эмоционален).

Починка системы связи идет штатно, но любой, кто смотрел «Гравитацию» Альфонсо Куарона (2013), которой создатели «Луны» обязаны примерно в такой же степени, как Клим Шипенко со своим «Вызовом» (2023), знает, что героям не стоило торопиться включать успокаивающую музыку. И, конечно, как только они устраняют одну поломку, случается другая, на сей раз фатальная; оба астронавта погибают, и Хван оказывается совсем один на потерявшем управление и половину остальных функций корабле.

Министр решает привлечь к операции по его спасению бывшего директора Центра управления полетами Кима Джэ Гука (Соль Гён Гу), прозябающего на далекой метеорологической станции вместе с юной помощницей (Хон Сын Хи). Когда тот, для проформы посопротивлявшись, прибывает на место, мелодраматичность фильма взлетает до поистине космических высот: ведь Хван — сын того самого покончившего с собой конструктора—коллеги Кима, и на последнего давит тяжкий груз вины. Тем не менее он умудряется хоть что-то в сложившемся положении поменять к лучшему, удаленно перезагрузив на корабле некоторые системы, чтобы Хван там хотя бы не замерзал.

Молодой человек, невзирая на все проблемы, настаивает на том, чтобы продолжать миссию. Ему даже удается высадиться на Луну, развернуть там корейский флаг и начать собирать образцы грунта, как его накрывает метеоритным дождем. Все оборудование, которое не сломалось до этого, ломается теперь, в ЦУПе паника, министр бьется в конвульсиях и обвиняет во всем Кима, потому что ну а кого еще. Параллельно официальные лица пытаются договориться с НАСА, но американцы, которым не нужны конкуренты в космосе, наотрез отказываются помогать спасти Хвана. Хорошо, что их ЦУП возглавляет кореянка Мун Eн Ын (Ким Хи Э), по совместительству бывшая жена Кима. Она, хоть и называет себя Дженнифер Эванс, помнит об исторической родине и все еще испытывает теплые чувства к бывшему мужу, так что решает выручить корейцев, несмотря на сопротивление своего неприятного мордатого начальника.

Несмотря на то и дело обрушивающиеся на героев космические неприятности, саспенса в «Луне» немного — понятно, что патриотический блокбастер, хоть и с гораздо более скромным, чем у российского «Вызова», бюджетом, не может закончиться иначе чем хэппи-эндом. Хвана, разумеется, спасут, весь вопрос в том, кто и как именно. Однако в своем стремлении повысить эмоциональные ставки и оправдать двухчасовой хронометраж режиссер Ким Eн Хва распыляется на несколько перебивающих сюжетных линий, из которых никак не может выбрать главную. Тут и выживание героического одиночки в космосе, и моральные терзания Кима, и, кажется, попытка сатиры на некомпетентных чиновников от космоса, и глубокомысленное высказывание о том, что простые люди из разных стран всегда готовы прийти на помощь друг другу, как бы им ни мешали политики. Возможно, у себя на родине фильм способен вызвать прилив гордости и вдохновить на подвиги, но к чему его показывать за пределами Южной Кореи, особенно тем, у кого такое же есть дома, по истечении двух часов не очень понятно.