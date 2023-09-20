Идеальные несчастливцы

В российский прокат выходит фэнтезийная мелодрама «Первый день моей жизни» Паоло Дженовезе. Эта экранизация собственного романа получилась, на взгляд Юлии Шагельман, самой зрелой работой итальянского режиссера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря мистическому незнакомцу (Тони Сервилло, крайний слева) четверо самоубийц меняют свое отношение к жизни

Фото: Lotus Production Благодаря мистическому незнакомцу (Тони Сервилло, крайний слева) четверо самоубийц меняют свое отношение к жизни

Фото: Lotus Production

В России, да и за ее пределами Паоло Дженовезе известен прежде всего как режиссер драмеди «Идеальные незнакомцы» (2015). Эта история о компании друзей, супругов и любовников, решивших на один вечер открыть друг другу все секреты, хранящиеся в их мобильных телефонах, что привело к разрушительным последствиям, не только получила две главные итальянские кинопремии «Давид ди Донателло» и собрала приличную кассу. Она также привлекла кинематографистов множества стран, так что у фильма вышло целых восемнадцать ремейков (в том числе российская «Громкая связь», 2018), благодаря чему он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Последовавшие за ним разговорный триллер «Место встречи» (2017) и мелодрама «Супергерои» (2021) такого громкого успеха ни в домашнем, ни в международном прокате уже не имели, хотя «Первый день моей жизни» должен был сниматься уже в США на английском языке — этому помешала пандемия. И, вероятно, к лучшему: нетуристический, грязноватый, поливаемый дождями зимний Рим придает фильму аутентичное обаяние.

Все эти картины Дженовезе объединяет общий подход, который он повторяет и в «Первом дне…». Режиссер говорит о темах, так или иначе волнующих всех — любви, смерти, отношениях мужчин и женщин, родителей и детей,— но для переноса их на экран использует концептуальный прием, вырывающий героев и события из реальности и переносящий в некую умозрительную абстракцию. В «Идеальных незнакомцах» это была игра в правду с мобильниками, которая в финале оказывалась игрой воображения; в «Месте встречи» — встреча с загадочным незнакомцем, способным исполнять сокровенные желания; даже в максимально просто устроенных «Супергероях» Дженовезе не смог отказать себе в фокусах с временными линиями. В «Первом дне…» четыре персонажа оказываются в условном промежуточном состоянии между жизнью и смертью, и пребывание в этом лимбе должно помочь им принять важнейшее решение.

Дождливой январской ночью Арианна (Маргерита Буй), Наполеоне (постоянный актер Дженовезе Валерио Мастандреа) и Эмилия (Сара Серрайоко) встречают безымянного мужчину (Тони Сервилло), который привозит их в небольшой отель, где они проведут семь дней. Наутро к ним присоединяется двенадцатилетний Даниэле (Габриэле Кристини). Всех четверых объединяет то, что они пытались покончить с собой,— троим взрослым это удалось, а мальчик, выбравший самый необычный способ (будучи диабетиком, он съел сорок пончиков), оказался в коме. Герой же Тони Сервилло — кто-то вроде ангела-хранителя, предлагающий им сделку: взять дополнительную неделю на обдумывание этого шага. По ее истечении он вернет их в мгновение до рокового выстрела/прыжка с моста/шага с крыши/куска сладкого теста, и если его работа в течение недели окажется эффективной, то они выберут жить дальше.

Методы «ангела» приводят на память фильм Фрэнка Капры «Эта замечательная жизнь» (1947) или «Рождественскую песнь» Диккенса. Он показывает своим подопечным, как жизнь продолжается без них, дает возможность заглянуть в будущее, по-новому увидеть своих близких, шокирует, приводя их на собственные похороны, напоминает о маленьких радостях вроде солнечного дня на пляже или пасты с вонголе, даже слегка жульничает, подталкивая к новым знакомствам, хотя по условиям задачи его протеже должны оставаться невидимками.

Постепенно раскрываются причины, по которым эти люди решили свести счеты с жизнью. Полицейская Арианна скорбит по умершей два года назад дочери. Бывшая гимнастка Эмилия после травмы оказалась в инвалидном кресле, но мучает ее даже не это, а то, что она была вечно второй. Даниэле, которого отец (Антонио Жерарди) решил превратить в звезду YouTube, подвергался буллингу в школе, а родители совсем не понимали, что он не хочет никакой интернет-славы. С Наполеоне проводнику приходится сложнее всего, ведь в жизни тот подвизался мотивационным спикером, так что насквозь видит все приемы по «изменению перспективы». У него единственного вроде бы нет никакой отчетливой причины стремиться к смерти — он успешен, обеспечен, женат на любимой и любящей женщине (Элена Льетти), но, несмотря на это и вопреки своим собственным доктринам, его мучает непроходящая глубокая депрессия. Его спасение становится практически личным вызовом для «ангела», который тоже как будто носит в себе затаенную боль.

«Первый день…» не лишен недостатков, характерных и для остальных картин Дженовезе: местами он слишком поверхностен и не все характеры здесь детально проработаны (например, отец Даниэле — просто карикатурный злой Карабас-Барабас). Однако в этом фильме сентиментальность уравновешивается ненатужной меланхолией, прямолинейные подчас диалоги спасает отличный актерский состав, а при рассмотрении чувствительных тем режиссеру удается избежать как фальшивого оптимизма, так и ощущения тотальной безнадежности.