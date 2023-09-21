Утешительный принц

В прокат выходит комедия «Я богиня» — полнометражный режиссерский дебют актрисы Ольги Дибцевой о нелегкой женской доле в мире патриархальных стереотипов. Выводы, к которым пришли авторы фильма, оставили в глубоком недоумении Юлию Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ценность жизни женщины в фильме «Я богиня» полностью зависит от мужчины — не одного, так другого

Фото: Централ Партнершип Ценность жизни женщины в фильме «Я богиня» полностью зависит от мужчины — не одного, так другого

Фото: Централ Партнершип

В соцсетях уже распространились шутки о том, что «Я богиня» — это «наш ответ» самому кассовому фильму мирового проката «Барби». По формальным признакам они действительно похожи: много розового цвета на постере, режиссер и соавтор сценария — женщина, а главная героиня даже произносит монолог, очень похожий на одну из программных речей в картине Греты Гервиг, о том, как сложно женщине всегда быть хорошей и соответствовать ожиданиям общества, родителей, мужчин, подруг, коллег. Однако в комедии у России, как и во всем остальном, свой путь, так что на этом сходство заканчивается.

Учительница Лена (Александра Бортич), например, живет вовсе не в сказочной розовой стране, а в одном из спальных районов Петербурга. Несмотря на молодость, у нее потухший взгляд, почему он таким стал, авторы показывают на примере одного дня из Лениной жизни, по совпадению — ее дня рождения. С утра муж (Антон Филипенко) будит ее неуместной и нежеланной попыткой заняться сексом, обижаясь на отсутствие энтузиазма с ее стороны, на работе ее отчитывает завуч (Анна Екатерининская), ученики дерзят и не слушаются, а когда разбитная коллега Женя (Ольга Дибцева), вместо того чтобы следить за детьми на экскурсии, флиртует с посторонними мужчинами, подъехавшими на черном джипе, виновата в этом опять оказывается Лена. Вечером за праздничным столом она вынуждена терпеть пассивно-агрессивные выпады свекрови, а в довершение всего в шкафу на балконе обнаруживается любовница, которую муж не успел выпроводить, когда Лена вернулась домой пораньше.

Расставшись с изменщиком, героиня поселяется у подруги, полицейской Ани (Евгения Калинец), но ее несчастья не заканчиваются — вредная завучиха организует ее увольнение из-за случившегося на экскурсии. Поцапавшись из-за этого с Женей, Лена в слезах жалуется ей на жизнь, и та призывает наконец эту жизнь изменить. Они отправляются на мотивационный тренинг, где наглый коуч (Илья Соболев) учит женщин быть богинями, всячески их оскорбляя, унижая и обзывая. Этот эпизод, который, вероятно, должен был быть сатирическим, становится самым стыдным в фильме, где стыдных сцен в общем и так хватает.

Учение «гуру» сводится к единственному тезису: чтобы стать богиней, женщина должна найти себе «высокорангового самца», который будет ее обеспечивать. Немедленно отправившись воплощать этот завет в жизнь, Лена знакомится с Андреем (Сергей Ильин), романтичным начальником IT-департамента в банке. Свою истинную натуру он проявит позже, но предупреждающие намеки авторы рассыпают заранее — не может же мужчина, любящий классическую музыку, Бродского и современный театр, в самом деле быть положительным!

Куда более подходящим кандидатом на «долго и счастливо» оказывается Борис (Антон Васильев), сосед Лены по квартире, которую она наконец нашла в себе смелость снять. Пускай впервые она встречает его в состоянии крайнего опьянения, но на то есть уважительная причина, а так-то мужчина он достойный, сильный, надежный, к тому же доктор, и про Антонина Дворжака ни разу не заговаривает.

По законам романтической комедии героиня должна выбрать между двумя претендентами (из классики жанра тут можно вспомнить, например, «Дневник Бриджит Джонс», 2001): одним, который по всем признакам похож на прекрасного принца, но только притворяется им, и другим — настоящим принцем, скрывающимся под скромным фасадом. А по пути хорошо бы ей осознать ценность собственной жизни, перестав во всем подстраиваться под мнение окружающих.

Свой выбор Лена сделает, но не раньше, чем преодолеет череду несмешных гэгов и пошлых шуток. Или не шуток — подруга-полицейская, например, запоминается единственной ксенофобной репликой. Что же до женской самооценки, она в представлении авторов по-прежнему накрепко связана с мужчинами, и стать богиней можно, только найдя подходящего и препоручив ему решение всех жизненных проблем. Чем этот вывод отличается от установок циничного тренера? Да только тем, что самцу не обязательно быть «высокоранговым».