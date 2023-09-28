«Барселону» связали со взяточничеством

Утихший, казалось, скандал, связанный с тесным сотрудничеством «Барселоны» и бывшего футбольного функционера Хосе Марии Энрикеса Негрейры, отвечавшего за работу судей, похоже, разгорается с новой силой. Испанская полиция провела обыски в офисе судейского комитета Федерации футбола Испании (RFEF) в рамках дела, в котором, как утверждают источники, каталонский гранд и его бывшие руководители получили статус обвиняемых в даче взяток. Предполагается, что они могли совершить незаконные выплаты господину Негрейре на сумму почти €8 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олимпийский стадион в Барселоне

Фото: Albert Gea / Reuters Олимпийский стадион в Барселоне

Фото: Albert Gea / Reuters

Испанские правоохранительные органы подтвердили сообщения ведущих информационных агентств о проведенных в четверг обысках в штаб-квартире Федерации футбола Испании. Они были устроены в офисе, который занимает ее технический комитет арбитров. Представитель полиции уточнил AP, что аресты по их итогам «не ожидаются».

Эти обыски связаны, похоже, c разгорающимся с новой силой громким скандалом, который, как казалось еще недавно, постепенно сходит на нет. В центре его находятся «Барселона» и бывший заместитель председателя судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра.

Весной прокуратура Испании заинтересовалась их долгосрочным неожиданно тесным сотрудничеством. Она установила, что в период с 2001 по 2018 год подконтрольные господину Негрейре и его сыну компании получили от «Барселоны» в общей сложности около €7,8 млн. В клубе за это время несколько раз менялись президенты, но выплаты не прекращались. Платили Хосе Марии Энрикесу Негрейре и при нынешнем президенте «Барселоны» Жоане Лапорте. Он был руководителем «Барселоны» с 2003 по 2010 год, потом уступил пост Сандро Росселю, а в 2021 году вернулся на должность, сменив ушедшего в отставку на волне пережитого клубом грандиозного кризиса Жозепа Бартомеу. По версии Хосе Марии Энрикеса Негрейры, ничего противозаконного в переводах не было, а средства являлись компенсацией за некие консультационные услуги и составление технических отчетов о судействе. «Барселона», отрицавшая причастность к деяниям коррупционного характера, настаивала на том, что к таким шагам прибегают и другие клубы.

История вызвала негодование в футбольном сообществе Испании. Глава объединяющей клубы высшего дивизиона La Liga Хавьер Тебас называл «дело Негрейры» «самой большой проблемой в испанском футболе».

А «Реал» неоднократно, в том числе уже по ходу нынешнего сезона, ссылался на него, намекая на нечестность основного конкурента. Между тем до сих пор не было причин считать, что «Барселоне» из-за связей с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой угрожает какая-то серьезная опасность. До сих пор, например, не было ничего известно о каких-либо прямых уликах, указывающих на то, что господин Негрейра «работал» с судьями в интересах «Барселоны». Расследование, инициированное Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA), также завершилось благополучно для клуба. Его допустили к выступлениям в Лиге чемпионов, правда, с оговоркой, что «Барселона» «обязана заранее информировать этический комитет UEFA о ходе текущих расследований и предоставлять все документы и информацию, которые будут запрошены».

Свежие события, однако, свидетельствуют об обострении ситуации, причем, судя по всему, радикальном. Reuters и ряд испанских медиаресурсов, таких как El Debate, со ссылкой на свои источники и оказавшиеся в распоряжении документы утверждают, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, присвоил Хосе Марии Энрикесу Негрейре, «Барселоне» и двум ее бывшим президентам — Сандро Росселю и Жозепу Бартомеу — статус обвиняемых в участии в коррупционной схеме «на протяжении 17 лет». Всем фигурантам инкриминируется взяточничество. При этом, комментируя новости, El Confidencial объяснил, что в соответствии с испанским законодательством оно представляет собой гораздо более существенное нарушение, нежели «коррупционное взаимодействие» между «частными лицами», о котором шла речь раньше.

Алексей Доспехов