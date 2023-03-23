«Барселоне» грозит континентальная блокада

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) начал официальное расследование в отношении лидера чемпионата Испании «Барселоны», оказавшейся вовлеченной в громкий коррупционный скандал — так называемое дело Негрейры. Речь идет о том, что бывший заместитель председателя технического комитета арбитров Федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра на протяжении почти двух десятилетий получал от каталонцев крупные суммы якобы за консультационные услуги. У испанских властей, а теперь, похоже, и у UEFA, есть основания полагать, что в отношениях господина Негрейры и «Барселоны» была недопустимая составляющая, выражавшаяся во влиянии на судей, работавших на матчах каталонцев. Если это подтвердится, «Барселона» может быть отстранена от участия в еврокубках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce, Reuters Фото: Nacho Doce, Reuters

В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил о начале официального расследования в отношении «Барселоны» на предмет наличия в действиях клуба признаков нарушения антикоррупционного регламента. «В соответствии со статьей 31 дисциплинарного регламента Комиссии по этике и дисциплинарным расследованиям UEFA поручено провести проверку относительно возможного нарушения "Барселоной" правил в так называемом деле Негрейры»,— говорится в заявлении UEFA. Если вина «Барселоны» подтвердится, она может быть отлучена от участия в еврокубках.

В регламенте UEFA отмечается, что если союз придет к выводу, что клуб был напрямую или косвенно замешан в любых действиях, направленных на подтасовку или попытку повлиять на результат матча на национальном или международном уровне, то он не допускается к участию в международных соревнованиях. Отметим, что ранее UEFA несколько раз отлучал команды от еврокубков именно за попытку повлиять на результат игр. Все попытки дисквалифицированных клубов отстоять свои интересы в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не приводили.

Напомним, что бывший заместитель председателя технического комитета арбитров Федерации футбола Испании (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра, как установила прокуратура Испании, с 2001 по 2018 год получил от «Барселоны» в общей сложности около €7,8 млн (деньги перечислялись на счета подконтрольных господину Негрейре и его сыну компаний). В клубе за это время несколько раз менялись президенты, но выплаты господину Негрейре не прекращались. Платили ему и при нынешнем президенте «Барселоны» Жоане Лапорте. Он был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год, потом уступил пост Сандро Росселю, а в 2021 году вернулся на должность.

По версии господина Негрейры, поддержанной «Барселоной», ничего предосудительного в вышеозначенных выплатах не было. Якобы средства были платой за некие консультационные услуги и составление технических отчетов о судействе.

В «Барселоне» настаивают также на том, что к таким шагам прибегают и другие клубы. Позиция каталонцев вызвала негодование президента La Liga Хавьера Тебаса, назвавшего «дело Негрейры» — «самой большой проблемой в истории испанского футбола». Но при этом господин Тебас отметил, что La Liga не может наказать каталонцев, поскольку истек установленный ее регламентом трехлетний срок давности. При этом господин Тебас выражал надежду на то, что в дело вмешается UEFA, который не ограничен жесткими сроками давности.

Прямых улик, доказывающих, что Негрейра подкупал судей в интересах «Барселоны», пока представлено не было. Но изданию El Mundo удалось ознакомиться с налоговыми декларациями господина Негрейры. Из них следует, что он довольно много тратил на подарки, например, заказал 1500 сувенирных красных и желтых карточек, такие же сувенирные монеты с именами одариваемых, купил хамона на €10 тыс., активно тратился на билеты на футбольные матчи, которые потом передаривал судьям, а еще водил судей по дорогим ресторанам Мадрида и Барселоны, где счета зачастую превышали €2 тыс.

Все эти траты Негрейра указал сам, стремясь отнести их к себестоимости ведения бизнеса и тем самым снизить налогооблагаемую базу.

Однако испанские власти полагают, что коррупционная составляющая в действиях «Барселоны» и господина Негрейры все же была. Прокуратура уже предъявила и клубу, и Негрейре обвинения в спортивной коррупции, мошеннических действиях и подделке документов. Чтобы дело пошло дальше, требуется решение судьи. Он уже принял дело в работу. В основе обвинения лежит история с выплатами на €2,9 млн, осуществленными в период с 2014 по 2018 год. Власти полагают, что это была плата за реализацию неких устных договоренностей, направленных на незаконные действия и заключенных между господином Негрейрой и экс-президентом «Барселоны» Сандро Росселем, а позже сменившим его на президентском посту Жозепом Бартомеу.

Александр Петров