«Барселона» предварительно допущена к участию в турнирах UEFA

Апелляционный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) принял решение предварительно допустить испанскую «Барселону» до участия в турнирах под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

«"Барселона" предварительно допущена к участию в клубных турнирах UEFA сезона-2023/24. "Барселона" обязана заранее информировать этический дисциплинарный комитет о ходе текущих расследований и предоставлять все документы и информацию, которые будут запрошены»,— говорится в заявлении.

В прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании и завоевала путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24, который стартует в сентябре.

15 марта стало известно, что суд Барселоны принял к рассмотрению представленную прокуратурой жалобу против двух бывших президентов «Барселоны» и самого футбольного клуба. Их подозревают в коррупции и искажении в документах. Судья также поручил гражданской гвардии заняться расследованием дела.

По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год бывший вице-президент судейского комитета Испании Энрикес Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампреда технического комитета арбитров передавала в офисы «Барселоны» конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч. ТАСС