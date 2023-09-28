«Скорее всего, клуб в очередной раз отделается лишь штрафом»

«Барселону» обвинили во взяточничестве. Команду могут исключить из Ла Лиги и еврокубков. По информации испанской прессы, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре считает, что каталонский клуб нарушил закон, выплатив в общей сложности около €7,5 млн компаниям, которые принадлежали бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Негрейре. Чем подобные обвинения грозят футбольному гиганту, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea, Reuters Фото: Albert Gea, Reuters

На первый взгляд, ситуацию можно охарактеризовать всего двумя словами — все пропало. Вину практически доказали, и сейчас начнутся санкции, которые просто не могут быть мягкими. Еще бы — если называть вещи своими именами, клуб просто подкупал судей, чтобы набирать очки. Отсюда участие в еврокубках и, как следствие, серьезные деньги на счетах от FIFA и UEFA.

Тем более что, например, в Италии за нечто подобное «Ювентус» отправили в лигу рангом ниже легко и непринужденно. Но, несмотря на сумасшедший скандал и 100-процентные доказательства вины, «Барселону» все равно не лишат Ла Лиги, уверен эксперт по испанскому футболу в России Станислав Рынкевич:

«Это может привести в том числе к социальному взрыву внутри Испании. Есть мнения, что "Барселону" преследуют не просто так, не просто потому, что она нарушила какие-то юридические или спортивные правила, а из-за политического момента. Неважно, насколько это правда, важно то, как люди могут это воспринимать.

Плюс может быть серьезная финансовая катастрофа для всего чемпионата, потому что Ла Лига без "Эль Классико" это сразу колоссальные потери в плане денег от телетрансляций, от всеобщего интереса. Поэтому я думаю, что Испания любыми способами будет цепляться за то, чтобы "Барселона" осталась. Они придумают любые штрафы, любые наказания, но не отправят команду в Сегунду».

Возможно, поэтому, изучая громкие обвинения испанских юристов в адрес «Барселоны», начинаешь замечать, как они стелют себе соломку для принятия решений в будущем.

Например, испанский судья Хоакин Агирре, который занимается «делом Негрейры», конечно, постановил, что платежи «Барселоны» будут считаться взяточничеством. Но при этом добавил, что речь не идет о «систематической коррупции».

Во всех тонкостях обвинительной риторики нынешний президент «Барселоны» Жоан Лапорта точно разберется, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Лапорта по образованию юрист, причем он работает им в "Барселоне" много лет. Лапорта пришел в футбол как юрист — он знает и понимает, что делает. Поэтому думаю, что все в порядке, никаких проблем нет».

И все же, несмотря на позитив экспертов, в судебном постановлении, которое опубликовало агентство The Associated Press, прямо говорится о преступлении в виде подкупа. Правда, по данным источника, главными ответчиками по делу будут бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу, Сандро Росель плюс, конечно, сам Негрейра и его сын, которые получали деньги от «Барсы».

Так что с большой долей вероятности именно этим людям придется ответить за все, что произошло, а клуб в очередной раз отделается лишь штрафом. Тем более что FIFA и UEFA пока в расследование не вмешиваются, считает Станислав Рынкевич: «UEFA и FIFA это не особо беспокоит. То есть это как бы внутренние разборки. На данном этапе я не видел, чтобы UEFA проявляла к этому большой интерес».

Но у «Барселоны» немало недоброжелателей и в Испании. Представители «Реала» внимательно следят за тем, как развиваются события с обвинениями их заклятых друзей. Испанская прокуратура даже разрешила «Реалу» участвовать в деле в качестве частного обвинителя. Так что при определенном раскладе просто крупным штрафом сине-гранатовые могут и не отделаться.

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