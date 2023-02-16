«Барселона» платила за судейские услуги

Испанский футбольный клуб «Барселона» рискует угодить в потенциально очень неприятный скандал. Испанские власти выяснили, что каталонцы на протяжении нескольких сезонов платили вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре за некие технические отчеты о судействе. В клубе уверяют, что это обычная практика и никакого криминала тут нет. RFEF пока занимает выжидательную позицию, поскольку свидетельств того, что «Барселона» за свои деньги получала от господина Негрейры некие незаконные преимущества, нет. Однако если таковые появятся, каталонцам грозит жесткое наказание — вплоть до исключения из высшего испанского дивизиона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters

«Барселона» может быть вовлечена в громкий коррупционный скандал, потенциально при наиболее неблагоприятном для клуба развитии ситуации грозящий ей исключением из высшего испанского дивизиона.

Испанские налоговики выяснили, что вице-президент технического комитета судей RFEF Энрикес Негрейра получил от «Барселоны» в 2016–2018 годах в общей сложности около €1,4 млн.

Деньги переводились на счет фирмы, подконтрольной господину Негрейре. Средства не были задекларированы должным образом, и именно поэтому к Энрикесу Негрейре возникли вопросы. Сотрудничество прекратилось в 2018 году, после того как сменилось руководство RFEF, что повлекло за собой кадровые перемены и в структурах, управляющих судейским корпусом.

Как бы то ни было, а сам по себе факт передачи денег от клуба одному из руководителей судейского корпуса вызывает много вопросов. В клубе заявили, что компания Энрикеса Негрейры готовила технические видеоотчеты о судействе для тренеров первой команды.

В частности, как сообщает издание El Pais, компания Негрейры перед каждым матчем чемпионата или Кубка Испании составляла для «Барселоны» что-то вроде досье на судейскую бригаду, назначенную на игру.

В «Барселоне» уверяют, что ничего криминального в этой истории нет и вообще такая практика является обычной для футбольных клубов. Кроме того, каталонцы заявили о готовности активно защищать свои интересы и отвечать на все подозрения в коррупции.

Опровергнуть позицию «Барселоны» пока не представляется возможным. Клуб даже не является фигурантом уголовного дела, возбужденного прокуратурой Каталонии. По нему проходит лишь сам Энрикес Негрейра. Больше того, у каталонцев всегда есть возможность свалить вину на прежнее руководство клуба. Деньги Энрикесу Негрейре платили при Жозепе Бартомеу, который подал в отставку с поста президента «Барселоны» еще в 2020 году. Нынешний глава каталонцев Жоан Лапорта уже неоднократно прибегал к тому, чтобы объяснять сложности, с которыми сталкивается «Барселона», непрофессиональными действиями предшественника.

Не исключено, впрочем, что по ходу расследования вскроются новые обстоятельства, и тогда скандал заиграет новыми красками.

Неудивительно, что RFEF заняла выжидательную позицию. На данный момент федерация еще не начала полноценного расследования — дело находится в стадии сбора предварительной информации. «RFEF считает необходимым довести до сведения общественности следующее. После выборов президента RFEF в конце мая 2018 года и с приходом действующей команды руководство технического комитета судей было обновлено. Были уволены предыдущие руководители, среди которых был Энрикес Негрейра»,— говорится в сообщении федерации. В нем отмечается также, что все сотрудники RFEF должны отчитываться обо всех своих доходах с тем, чтобы всегда была возможность проверить их. В RFEF дали понять, что на данный момент сведений все еще мало. «Как только будет получено достаточно информации, RFEF примет соответствующие меры»,— отмечается в заявлении федерации.

Александр Петров