Больше половины жителей Нагорного Карабаха уехали в Армению

Пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян заявила, что сегодня, 28 сентября, по состоянию на 7:00 мск, в Армению из Нагорного Карабаха прибыло 65 036 человек. Об этом она написала на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ).

По данным властей Армении, в Карабахе до военного конфликта поживало 120 тыс. армян. При этом власти Армении говорили, что подготовили места для размещения 40 тыс. беженцев.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Об их завершении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 20 сентября. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате боевых действий в республике погибло не менее 200 человек, было ранено 400. Азербайджан сообщил о гибели 192 военных.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Эрдни Кагалтынов