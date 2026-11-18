Сейм Латвии утвердил новый состав правительства во главе с Кулбергсом
Сейм Латвии утвердил правительство премьер-министра Андриса Кулбергса, сообщила телерадиокомпания LSM. Список министров представили утром 17 ноября. Обсуждение заняло семь часов: депутаты критиковали спешку при формировании кабинета и выбор кандидатов из числа бывших однокурсников премьера и его коллег по работе в частном секторе.
Минфин возглавил Карлис Пургайлис — главный экономист Citadele Bank в Латвии, прежде консультировавший Андриса Кулбергса вне штата. За экономику будет отвечать Эдгарс Штельмахерс из правления производителя женской одежды SIA New Rosme. Министерство сельского хозяйства возглавил депутат и фермер Эдгарс Путра, а транспортное ведомство — бывший юридический советник премьера Криш Липшанс.
Сменились также руководители министерств юстиции, здравоохранения, иностранных дел, образования и науки. Посты сохранили министры обороны, внутренних дел, культуры, интеллектуального управления и регионального развития. Министерство климата и энергетики предстоит реорганизовать. Пока этот процесс не завершится, политический надзор за отраслью Андрис Кулбергс возьмет на себя.