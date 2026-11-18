Сменились также руководители министерств юстиции, здравоохранения, иностранных дел, образования и науки. Посты сохранили министры обороны, внутренних дел, культуры, интеллектуального управления и регионального развития. Министерство климата и энергетики предстоит реорганизовать. Пока этот процесс не завершится, политический надзор за отраслью Андрис Кулбергс возьмет на себя.