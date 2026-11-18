Совместный университет МГУ и ППИ официально создан в 2016 году. Проект основного корпуса разработан по мотивам главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве. В вузе работает 10 факультетов: биологический, географический, инженерный, вычислительной математики и кибернетики, наук о материалах, управления, физико-математический, филологический, химический и экономический. Там реализуется 58 образовательных программ, включая 20 бакалаврских, 16 магистерских и 22 программы аспирантуры. В университете преподают 674 человека, среди них — научные сотрудники из России, Белоруссии, Пакистана, Индии, Великобритании и т. д. Число обучающихся превышает 5 тыс. человек.