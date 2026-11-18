Путин посетил совместный университет МГУ и Пекинского политеха в Шэньчжэне
Президент России Владимир Путин приехал в кампус совместного университета МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института (ППИ) в Шэньчжэне. Во время визита главу государства сопровождали вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
В главном корпусе Владимира Путина встретили министр образования КНР Хуай Цзиньпэн и секретарь партийного комитета совместного университета МГУ и ППИ Ван Жуцзинь. Затем президент России осмотрел выставку достижений вуза, в том числе пиксельную ячейку дисплея на квантовых точках с частотным управлением цветом и автономного многофункционального робота с воплощенным ИИ для выполнения манипуляционных операций.
Совместный университет МГУ и ППИ официально создан в 2016 году. Проект основного корпуса разработан по мотивам главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве. В вузе работает 10 факультетов: биологический, географический, инженерный, вычислительной математики и кибернетики, наук о материалах, управления, физико-математический, филологический, химический и экономический. Там реализуется 58 образовательных программ, включая 20 бакалаврских, 16 магистерских и 22 программы аспирантуры. В университете преподают 674 человека, среди них — научные сотрудники из России, Белоруссии, Пакистана, Индии, Великобритании и т. д. Число обучающихся превышает 5 тыс. человек.
Владимир Путин находится с рабочим визитом в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Поездка приурочена к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Президент России уже провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в широком и узком составах. На завтра у них запланирована трехсторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом.