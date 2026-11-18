Британия передала США арестованного по подозрению в шпионаже в пользу России
Антитеррористическое подразделение полиции Великобритании сообщило, что американский военный, арестованный 10 ноября, передан правоохранительным органам США. The Guardian пишет, что речь идет о подполковнике Брэндоне Тайнере, подозреваемом в шпионаже в пользу России.
«ФБР придерживается политики абсолютной нетерпимости к тем, кто нарушает присягу, данную Соединенным Штатам, или ставит под угрозу нашу национальную безопасность»,— цитирует главу ФБР Кэша Пателя пресс-служба британской полиции. Сейчас расследование дела полностью передали США.
Брэндону Тайнеру 41 год. В армии США он служит с 2008 года, за это время воевал в Афганистане, Ираке и Катаре. Награжден почетной Бронзовой звездой. До задержания работал на базе Имджин, где находится штаб корпуса быстрого реагирования НАТО.
Британские правоохранительные органы вменяли ему нарушения по двум статьям закона о национальной безопасности: о получении или раскрытии государственной информации, а также о содействии иностранной разведке. В чем именно заключается его предполагаемая связь с Россией, пока неясно. В Кремле отрицают какую-либо причастность к арестованному.