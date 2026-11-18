Брэндону Тайнеру 41 год. В армии США он служит с 2008 года, за это время воевал в Афганистане, Ираке и Катаре. Награжден почетной Бронзовой звездой. До задержания работал на базе Имджин, где находится штаб корпуса быстрого реагирования НАТО.