Дмитриев: Уиткофф и Кушнер не приехали на саммит АТЭС из-за встреч в ЕС
Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, представляющие Вашингтон на переговорах по Украине, не смогли приехать в Китай на саммит АТЭС. В это время у них проходят встречи с партнерами из Евросоюза (ЕС) для обсуждения возможной структуры безопасности, сообщил спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев.
«Они сейчас работают с европейскими партнерами, объясняя им возможную структуру европейской безопасности, и поэтому они не будут присутствовать завтра здесь»,— сказал господин Дмитриев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, сейчас все внимание приковано к трехсторонней встрече президентов России и США и председателя КНР, запланированной на 19 ноября.
Официально повестка переговоров не анонсировалась. По словам американского президента Дональда Трампа, планирует обсудить ситуацию вокруг Украины, Ирана, а также денуклеаризацию. Китай, по данным Reuters, выступает против того, чтобы обсуждать ядерный потенциал и украинский конфликт в трехстороннем формате.