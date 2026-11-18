«Они сейчас работают с европейскими партнерами, объясняя им возможную структуру европейской безопасности, и поэтому они не будут присутствовать завтра здесь»,— сказал господин Дмитриев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, сейчас все внимание приковано к трехсторонней встрече президентов России и США и председателя КНР, запланированной на 19 ноября.