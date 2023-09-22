Армения примет армян Карабаха, если их жизнь в регионе станет невозможной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что жители Нагорного Карабаха могут быть эвакуированы на территорию республики в случае, если проживание в оказавшемся под контроле Азербайджана регионе станет для них невозможным. По его словам, в Армении подготовлено 40 тыс. мест для размещения людей в случае эвакуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это случится в том случае, когда будет зафиксировано, что их проживание в своих домах будет невозможно. На данный момент такая ситуация налицо»,— прокомментировал Никол Пашинян возможную эвакуацию жителей Нагорного Карабаха (трансляция с заседания велась на странице господина Пашиняна в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена)). По его словам, проблемы жителей Карабаха «будут в повестке» Армении.

По данным армянской стороны, в Нагорном Карабахе проживают 120 тыс. жителей.

Господин Пашинян также заявил, что ситуация в регионе «продолжает оставаться напряженной» из-за продолжающегося гуманитарного кризиса. По его словам, в результате телефонного разговора с коллегами в Нагорном Карабахе «можно зафиксировать определенные надежды на положительные подвижки ситуации».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что все задачи операции в регионе удалось выполнить за сутки. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии в регионе погибли не менее 200 человек, были ранены еще 400. В Ереване четвертый день идут протесты за отставку Никола Пашиняна с поста премьер-министра. 21 сентября Господин Пашинян на встрече с соратниками заявил, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах».

О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «Царствуй, лежа на Баку».

Полина Мотызлевская