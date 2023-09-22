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Армения примет армян Карабаха, если их жизнь в регионе станет невозможной

Пашинян: Армения может принять 40 тыс. беженцев из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что жители Нагорного Карабаха могут быть эвакуированы на территорию республики в случае, если проживание в оказавшемся под контроле Азербайджана регионе станет для них невозможным. По его словам, в Армении подготовлено 40 тыс. мест для размещения людей в случае эвакуации.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это случится в том случае, когда будет зафиксировано, что их проживание в своих домах будет невозможно. На данный момент такая ситуация налицо»,— прокомментировал Никол Пашинян возможную эвакуацию жителей Нагорного Карабаха (трансляция с заседания велась на странице господина Пашиняна в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена)). По его словам, проблемы жителей Карабаха «будут в повестке» Армении.

По данным армянской стороны, в Нагорном Карабахе проживают 120 тыс. жителей.

Господин Пашинян также заявил, что ситуация в регионе «продолжает оставаться напряженной» из-за продолжающегося гуманитарного кризиса. По его словам, в результате телефонного разговора с коллегами в Нагорном Карабахе «можно зафиксировать определенные надежды на положительные подвижки ситуации».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что все задачи операции в регионе удалось выполнить за сутки. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии в регионе погибли не менее 200 человек, были ранены еще 400. В Ереване четвертый день идут протесты за отставку Никола Пашиняна с поста премьер-министра. 21 сентября Господин Пашинян на встрече с соратниками заявил, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах».

О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «Царствуй, лежа на Баку».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

«Антитеррористическая операция» Азербайджана в Карабахе

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19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил &lt;br>На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции &lt;br>На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек &lt;br>На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута &lt;br>На фото: последствия обстрела Степанакерта

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах &lt;br>На фото: последствия обстрела Степанакерта

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия &lt;br> На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе&lt;br> На фото: митинг в Ереване

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
На фото: митинг в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет&lt;br> На фото: митинг у правительства Армении

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет
На фото: митинг у правительства Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга в Ереване и силовики

Участники митинга в Ереване и силовики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку &lt;br> На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку
На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

Фото: AP / Siranush Sargsyan

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе &lt;br> На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе
На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР&lt;br> На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР
На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города

Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе

Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха

Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване

Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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19 сентября в 12:00 мск Минобороны Азербайджана объявило о начале проведения «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя», а также выдворения армянских вооруженных сил
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана, бои шли по всей линии соприкосновения

Фото: Defense Ministry of Azerbaijan / AP

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов во время брифинга сообщил, что более 60 позиций армянских военных были взяты под контроль в ходе операции
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Власти Азербайджана сообщили, что основная цель операции — уничтожение военной инфраструктуры НКР, и большая часть целей была достигнута
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха большей частью укрылись в бомбоубежищах

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Вооруженные силы Азербайджана прорвали линию соприкосновения с этническими армянскими силами в нескольких местах
На фото: последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Власти США и Европы призвали Азербайджан остановить военные действия
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

В тот же день руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Тысячи жителей Еревана вышли на митинг у здания правительства из-за ситуации в Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Вход в здание правительства Армении был заблокирован полицейским кордоном

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Собравшиеся на митинг выкрикивали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны, в частности премьер-министра Никола Пашиняна, в том, что их политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Протестующие попытались прорваться в здание, однако силовики сдержали натиск, силу в ответ не применяли

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Премьер-министр Армении Никола Пашинян провел заседание Совета безопасности страны и по его итогам заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
На фото: митинг в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха все вооруженные силы Армении. В ответ МИД Армении сообщил, что войск страны на территории НКР нет
На фото: митинг у правительства Армении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Правоохранительные силы Армении блокируют проход к правительству

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга в Ереване и силовики

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейский кордон в Ереване на входе в дом правительства

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

20 сентября власти Нагорного Карабаха приняли решение в одностороннем порядке прекратить огонь. Также руководство Нагорного Карабаха заявило, что считает власти Азербайджана «центральными» в республике и намерено выстраивать конструктивный диалог с Баку
На фото: жители Степанакерта в бомбоубежище

Фото: AP / Siranush Sargsyan

После того, как власти Нагорного Карабаха согласились сложить оружие, в азербайджанском Минобороны заявили, что прекращают боевые действия в Карабахе
На фото: жители Карабаха укрылись в бомбоубежище

Фото: Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman / AFP

Власти Азербайджана согласились предоставить коридор для эвакуации жителей и армии НКР
На фото: эвакуация людей из Степанакерта

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские миротворцы эвакуируют местных жителей из Нагорного Карабаха

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Протестующие в Ереване перекрыли одну из дорог в центре города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Еревана начали собираться у здания правительства после заявлений о договоренностях в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие требуют признать независимость Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции и оцепление у здания правительства в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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