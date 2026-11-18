Александр Овечкин повторил антирекордную серию без заброшенных шайб
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не забил гол в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бей Лайтнинг». Форвард повторил личный антирекорд — он не смог забросить шайбу в 14-й игре подряд.
Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. У «Тампы» дубль сделал Джейк Гюнцель, которому дважды ассистировал Никита Кучеров. Также отличились Сэм О’Райлли, Шарль-Эдуард Д’Асту и Энтони Сирелли. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков. У гостей голы забили Алекс Так и Райан Леонард.
Всего в текущем сезоне на счету 41-летнего Александра Овечкина одна шайба и четыре результативные передачи в 19 встречах. В последний раз нападающий поражал ворота 12 октября в матче с «Сиэтл Кракен». Ранее он не забивал на протяжении 14 матчей подряд в сезоне-2023/24, в период с 23 ноября по 21 декабря.
Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин проводит заключительный сезон в лиге. В его активе 930 голов, с учетом игр play-off — 1007. Чтобы превзойти абсолютный снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, россиянину осталось забросить десять шайб.
«Вашингтон» с 20 очками в 19 встречах занимает четвертое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Тампа», набравшая 30 баллов в 21 игре, возглавляет Атлантический дивизион.