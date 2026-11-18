Всего в текущем сезоне на счету 41-летнего Александра Овечкина одна шайба и четыре результативные передачи в 19 встречах. В последний раз нападающий поражал ворота 12 октября в матче с «Сиэтл Кракен». Ранее он не забивал на протяжении 14 матчей подряд в сезоне-2023/24, в период с 23 ноября по 21 декабря.