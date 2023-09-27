Закавказский пленник

Бизнесмен Рубен Варданян, ранее возглавлявший правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), был задержан 27 сентября азербайджанскими силовиками на выезде из региона в Армению. Его уже перевезли в Баку и передали компетентным органам. Тем временем жители Нагорного Карабаха продолжают покидать свои дома. По данным на среду, в Армению переехали уже более 53 тыс. карабахцев — почти половина прежнего населения НКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен и бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян был арестован азербайджанскими силовиками в тот момент, когда он вместе с другими беженцами пытался выехать в Армению через Лачинский коридор

Фото: State Border Service of Azerbaijan / AFP Бизнесмен и бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян был арестован азербайджанскими силовиками в тот момент, когда он вместе с другими беженцами пытался выехать в Армению через Лачинский коридор

Фото: State Border Service of Azerbaijan / AFP

Он не прошел

Информация о задержании Рубена Варданяна появилась 27 сентября после полудня по московскому времени. Сначала без подробностей. Потом супруга бизнесмена Вероника Зонабенд сказала “Ъ”, что с ним пропала связь. Вскоре появились не только детали, но также фото и видео Рубена Варданяна в сопровождении азербайджанских силовиков. Судя по видео, предприниматель, политик и меценат вместе с другими беженцами пытался выехать в Армению из Карабаха, который уже фактически перешел под контроль Баку. Задержали его на азербайджанском контрольно-пропускном пункте, который в апреле этого года появился в Лачинском коридоре — единственной дороге, связывающей Армению с Карабахом.

«Он вечером (26 сентября.— “Ъ”) позвонил и сказал, что все нормально. Я даже не знала, что он выезжает»,— рассказала “Ъ” Вероника Зонабенд. По ее словам, ранее Рубен Варданян принципиально принял решение остаться. «Араик Арутюнян (экс-президент НКР.— “Ъ”) оказался первым, кто уехал. Местные власти оставили людей без какого-то понимания, что им делать, без руководства»,— добавила госпожа Зонабенд.

До задержания Рубена Варданяна из непризнанной республики без проблем выехал Самвел Бабаян, бывший секретарь Совбеза НКР.

Собеседник “Ъ”, близкий к руководству НКР, утверждает, что господин Бабаян покинул регион по договоренности между властями Азербайджана и Армении.

Государственная пограничная служба Азербайджана рассказала, что Рубен Варданян, «занимавший должность так называемого государственного министра так называемой Нагорно-Карабахской республики», в среду был доставлен в Баку «в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования». Политика и бизнесмена, как сообщалось, передали компетентным органам «для принятия решения в отношении него». Детально о сути возможных обвинений там не говорилось: было лишь сказано, что господин Варданян «незаконно находился на территории Азербайджана». К вечеру новых подробностей о дальнейшей судьбе задержанного не появилось.

Рубен Варданян изначально был известен как российский бизнесмен. В 1991 году стал одним из основателей инвестиционной компании «Тройка Диалог», с 1992-го возглавлял ее, находясь на разных должностях (последняя — председатель совета директоров). Одновременно в 2002–2004 годах был гендиректором, в 2004–2005 годах — председателем совета директоров ОАО «Росгосстрах». Также возглавлял совет директоров армянского Америабанка, входил в советы директоров АвтоВАЗа, КамАЗа, НОВАТЭКа, «СИБУР Холдинга» и Standard Bank. Был одним из основателей Московской школы управления «Сколково». В 2021 году Forbes оценивал его состояние в $1 млрд (на тот момент — 116-е место в списке богатейших россиян). В сентябре 2022 года Рубен Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства. Президент РФ Владимир Путин удовлетворил его прошение в декабре. С ноября того же года бизнесмен занимал пост госминистра (главы правительства) НКР, который покинул 23 февраля 2023 года. При этом бизнесмен не стал уезжать из непризнанной республики и находился там вплоть до начала Азербайджаном 19 сентября специальной операции, которая привела к капитуляции НКР и исходу карабахских армян.

В Москве в среду ситуацию комментировали крайне осторожно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, например, заявил днем, что не имеет необходимой информации и ничего не может сказать на этот счет. Между тем дипломатический источник в Ереване рассказал российским агентствам, что «вопросом о консульском доступе к Варданяну занимается армянский МИД, который будет защищать права гражданина Республики Армения». Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека по вопросу обеспечения защиты прав задержанного. «В частности, мы потребовали от Баку предоставить информацию о месте содержания, состоянии здоровья Варданяна»,— сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным правовым вопросам Асмик Самвелян.

До последнего момента оставаясь на территории Нагорного Карабаха, Рубен Варданян активно комментировал происходящее. Так, на прошлой неделе в интервью агентству Reuters он назвал действия Баку «типичной операцией по этнической чистке». А в разговоре с “Ъ” в середине августа политик и бизнесмен жестко критиковал армянское руководство (в частности, премьера Никола Пашиняна) за слова о принадлежности Карабаха Азербайджану: «Это заявления отдельного человека, у которого нет ни легитимных, ни моральных полномочий принимать такие решения от имени всего армянского народа, а не только граждан Армении. Потому что Арцах (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”) — это вопрос армянского мира в целом».

Они ушли

Власти Азербайджана, напомним, утверждают, что ни о каких этнических чистках речи не идет, а армянское население возвращенных территорий может остаться там при условии принятия всех норм и законов Азербайджанской Республики.

Между тем подавляющее большинство армянского населения Карабаха оставаться не собирается. В среду вечером в кабинете министров Армении сообщили: за четыре дня более 53 тыс. человек переехали в республику из Карабаха. Не менее 5,7 тыс. из них воспользовались предоставленным государством временным жильем. При этом, по данным властей Армении, до последнего обострения в Нагорном Карабахе проживали 120 тыс. человек.

Осознавая масштабы гуманитарного кризиса, западные политики и чиновники продолжают выражать озабоченность и готовность внести вклад в урегулирование. «Мы призываем Азербайджан предоставить международный доступ в Нагорный Карабах для обеспечения необходимой помощи, а также независимого мониторинга происходящего, в частности того, как относятся к населению… Пока такой доступ обеспечен не был,— сообщил в среду представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.— Сейчас для ЕС — как для институтов, так и для государств-членов — важно обеспечить гуманитарный доступ к тем, кто в этом нуждается в Нагорном Карабахе… Еврокомиссия уже выделила помощь, государства ЕС готовы сделать это в индивидуальном порядке».

Во вторник Еврокомиссия объявила о выделении дополнительно €5 млн на помощь нуждающимся.

Помимо этого Швеция направит (через Международный комитет Красного Креста; МККК) на «удовлетворение неотложных гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха» 15 млн крон (почти €1,3 млн). ФРГ решили увеличить гуманитарную помощь (также через МККК) с €2 млн до €5 млн. Франция выделит €7 млн. А США — $11,5 млн (см. “Ъ” от 27 сентября). Об этом рассказала директор Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, которая накануне посетила центр регистрации беженцев в приграничной Сюникской области Армении, а в среду прилетела в Баку. В тот же день ее (а также помощника госсекретаря США Юри Ким и старшего советника Госдепартамента Луи Боно) принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Речь на встрече также шла о защите гражданского населения Карабаха и помощи ему.

Об усилиях в деле помощи карабахцам говорят и в руководстве России. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду рассказала, что российские миротворцы приняли активное участие в тушении пожара, произошедшего вечером 25 сентября в результате взрыва бензохранилища возле трассы Степанакерт—Аскеран. По последним данным, в результате ЧП погибли не менее 68 человек, сотни пострадали. «120 тяжело раненных в результате этого трагического инцидента жителей Нагорного Карабаха были эвакуированы как раз вертолетами российского миротворческого контингента на территорию Армении для продолжения лечения в условиях специализированного стационара»,— отметила Мария Захарова. И добавила, что миротворцы также на месте оказывали пострадавшим неотложную медицинскую помощь. В целом же, по словам госпожи Захаровой, Москва и дальше намерена «прилагать все усилия для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения» региона. Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что российскими военными для мирного населения Карабаха было доставлено более 44 тонн продовольствия и медикаментов.

Павел Тарасенко, Владимир Соловьев