Молдавия собрала рекордный урожай дронов
Посла России вызвали в молдавский МИД после появления БПЛА в воздушном пространстве республики
Российский посол в Молдавии Олег Озеров был вызван 18 ноября в МИД республики. Накануне Молдавия столкнулась с одним из самых масштабных нарушений своего воздушного пространства за время конфликта на Украине. По предварительным данным Минобороны, за два с половиной часа над страной пролетели семь беспилотников, один из которых достиг Кишинева, из-за чего власти временно закрыли небо и шесть погранпереходов. В случившемся молдавские власти по традиции обвинили Москву, хотя доказательств не представили.
17 ноября молдавские военные сообщили о том, что беспилотник типа «Герань-2» в 15:49 пересек границу со стороны Одесской области и направился к Тирасполю. Затем аппарат покинул молдавское воздушное пространство, но в 16:02 вернулся и взял курс на приднестровское село Малаешты.
Позже военные сообщили о дроне типа Shahed, двигавшемся с юга к столичному сектору Ботаника. На этот раз наблюдать за БПЛА могли не только военные. Сотрудники телеканала TV8 сняли аппарат прямо над своей редакцией. Для молдавской столицы, к которой дроны прежде приближались редко, воздушная угроза приобрела вполне реальные очертания.
В 16:27 воздушное пространство страны полностью закрыли. Из-за этого лайнер авиакомпании FLYONE, следовавший из египетского Шарм-эш-Шейха в Кишинев, пришлось перенаправить в зону ожидания у румынской границы. Аэропорт открыли только в 17:03. Ограничения затронули и сухопутную границу — работу временно остановили шесть контрольно-пропускных пунктов. Но к вечеру они открылись.
Вечером 17 ноября молдавское Минобороны сообщило о семи дронах, зафиксированных в воздушном пространстве страны с 15:45 до 18:10.
Пять, по предварительным данным, упали вблизи населенных пунктов в разных частях страны. Еще одно сообщение о падении БПЛА проверяли, но результатов пока нет. Седьмой аппарат исчез с систем наблюдения возле Леовы, он двигался по направлению к государственной границе. Сообщения о взрывах поступали из нескольких районов, на место направляли взрывотехников. Власти просили жителей не приближаться к обломкам и сообщать о находках по номеру 112.
Позднее пограничная полиция сообщила об обнаружении фрагментов летательного аппарата возле Наславчи, примерно в 50 м от украинской границы. О возможном падении молдавскую сторону около 18:20 предупредили украинские службы. Патруль нашел обломки в 19:28, после чего участок оцепили. Происхождение фрагментов и обстоятельства происшествия еще предстоит установить.
Но мешкать с политической оценкой Кишинев не стал. В тот же день президент Майя Санду открыто обвинила в происходящем Москву, заявив, что «для России не имеют значения ни нейтралитет, ни суверенитет, ни человеческая жизнь». При этом президент признала, что необходимых оборонных возможностей для защиты от дронов у страны пока нет. И лучшим ответом, по ее словам, должны стать дальнейшая поддержка Украины, санкционное давление на Россию и инвестиции в национальную оборону с помощью дружественных государств.
Председатель парламента Игорь Гросу выступил с аналогичной оценкой. Спикер обвинил Россию в том, что она «не уважает Республику Молдова и ее народ». Он сообщил, что жители Кишинева и других населенных пунктов были встревожены звуком пролетавших аппаратов, и подтвердил намерение поддерживать Украину и добиваться ответственности виновных. Гросу пообещал продолжать вложения в национальную армию, чтобы она могла защищать страну от подобных нарушений.
18 ноября главу российской дипмиссии в Кишиневе Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел.
Глава МИДа Михай Попшой назвал пролет российского Shahed над столицей серьезным нарушением суверенитета и прямой угрозой безопасности граждан, потребовав от Москвы прекратить действия, ставящие под угрозу Молдавию.
Посол Олег Озеров в этом году регулярно посещает МИД Молдавии. В частности, в начале октября его дважды за одну неделю вызывали на ковер в ведомство для вручения ноты протеста после появления беспилотников в воздушном пространстве Молдавии.
Российская сторона прежде отвергала обвинения в причастности к этим инцидентам, ссылаясь на отсутствие доказательств принадлежности аппаратов России. 3 октября посол Озеров говорил, что Москва даже готова совместно расследовать инциденты. «Наши специалисты готовы приехать и посмотреть, действительно ли речь идет о российских аппаратах, каких именно и в связи с чем они там появились»,— заметил он в октябре, добавив, что Кишинев от сотрудничества уклоняется.
С начала 2026 года в стране зарегистрировали 74 воздушных инцидента, а с 2022 года их число достигло 111. Речь идет о разных происшествиях, включая несанкционированные пролеты и обнаружение обломков, а не только о количестве дронов. До сих пор рекорд по числу залетевших на территорию Молдавии беспилотников был зафиксирован 25 ноября 2025 года — тогда Минобороны сообщало о шести БПЛА за ночь.