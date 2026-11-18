Но мешкать с политической оценкой Кишинев не стал. В тот же день президент Майя Санду открыто обвинила в происходящем Москву, заявив, что «для России не имеют значения ни нейтралитет, ни суверенитет, ни человеческая жизнь». При этом президент признала, что необходимых оборонных возможностей для защиты от дронов у страны пока нет. И лучшим ответом, по ее словам, должны стать дальнейшая поддержка Украины, санкционное давление на Россию и инвестиции в национальную оборону с помощью дружественных государств.