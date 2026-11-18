Финальное решение о выплате дивидендов примут на собрании акционеров 28 декабря. Согласно дивидендной политике, «Европлан» стремится направлять на выплату не менее 50% чистой прибыли за отчетный период. Купить акции под дивиденды можно до 7 января. Дивдоходность составляет 12,9%.