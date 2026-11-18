Совет директоров «Европлана» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев
«Европлан» может выплатить дивиденды в размере 87 рублей на акцию за 9 месяцев
Совет директоров «Европлана» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 87 руб. на акцию по итогам девяти месяцев 2026 года, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 10 млрд руб. Источниками выплаты станут чистая прибыль за отчетный период, а также нераспределенная чистая прибыль.
Финальное решение о выплате дивидендов примут на собрании акционеров 28 декабря. Согласно дивидендной политике, «Европлан» стремится направлять на выплату не менее 50% чистой прибыли за отчетный период. Купить акции под дивиденды можно до 7 января. Дивдоходность составляет 12,9%.
Акции «Европлана» на рекомендации совета директоров подскочили более чем на 8,5%. По состоянию на 10:42 бумаги компании торгуются на уровне 723 руб. за штуку (+7,22%).
В прошлый раз «Европлан» выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 года. На эти цели компания направила почти 7 млрд руб., или 58 руб. на акцию.