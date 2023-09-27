Рост военного времени

Страны Центральной Азии будут демонстрировать устойчивый рост как в 2023-м, так и в 2024 году, прогнозирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Эксперты связывают это с последствиями военной операции РФ на Украине: от релокации российского бизнеса в центральноазиатские страны до перестройки торговли РФ из-за санкций. В целом для региона присутствия ЕБРР прогноз менее оптимистичен: ожидается, что темпы роста экономик в 2023 году замедлятся до 2,4% с 3,3% в 2022-м. Некоторое ускорение — до 3,2% — ожидается в 2024 году после ослабления инфляционного давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Европейский банк реконструкции и развития представил экономический прогноз для региона своего присутствия на 2023–2024 годы. Наиболее оптимистичен он для стран Центральной Азии. Ожидается, что благодаря наращиванию сотрудничества (в первую очередь посреднической торговли) с РФ и релокации российского бизнеса рост ВВП в этом регионе составит 5,7% в 2023 году и 5,9% — в 2024-м.

Вклад в рост экономик Центральной Азии, по оценкам ЕБРР, сейчас вносит и постпандемийное расширение торговли с КНР — и замедление экономического роста этой страны остается для региона одним из существенных факторов риска. Напомним, сейчас Китай — главный торговый партнер Казахстана (см. «Ъ» от 5 сентября). По итогам первой половины 2023 года товарооборот с ним составил $13,6 млрд (на 20,5% превышает прошлогоднее значение за тот же период). Среди других рисков для экономики Казахстана ЕББР называет снижение цен на нефть и проблемы с работой терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Черном море (о попытках Астаны найти альтернативы КТК см. «Ъ» от 6 июня). Для Казахстана ЕБРР прогнозирует рост на 5% и в 2023 году, и в 2024-м, для Киргизии — на 4,6% и 7%, для Монголии — на 7,2% и 7,5%, для Узбекистана — на 6,5% в этом и в следующем году.

Высокие темпы роста будут демонстрировать в 2023 году и отдельные страны Кавказа. Так, экономика Армении, по оценкам ЕБРР, вырастет на 6,5%, Грузии — на 6%.

Это также объясняется последствиями военной операции РФ на Украине — «экономической миграцией» из РФ и притоком трансграничных переводов. Впрочем, предполагается, что «благоприятные эффекты», которые фактически позволяют аналитикам считать эти страны условно выигравшими от действий России, могут исчерпать себя уже в следующем году: авторы доклада ожидают замедления экономического роста до 4,5% в 2024-м и в Армении, и в Грузии.

В целом в регионе операций ЕБРР (помимо Центральной Азии это европейские страны, Турция, часть Ближнего Востока и Северной Африки) аналитики ожидают замедления экономического роста с 3,3% в 2022 году до 2,4% в 2023-м.

Среди причин — попытка европейских стран снизить зависимость от поставок газа из РФ, которая обернулась значительным сокращением промпроизводства в «газоемких» отраслях (речь идет о производстве черных и цветных металлов, химикатов, строительных материалов). Хотя изменения в структуре промпроизводства привели к сжатию европейской деловой активности (см. «Ъ» от 31 августа), до сих пор они серьезным образом не повлияли на устойчивость рынка труда, напоминают в ЕБРР. Во многих странах, по оценкам аналитиков, фиксировались высокие темпы роста зарплат.

Ожидаемый зимой рост цен на газ может, как полагают аналитики, разогнать замедлившуюся за последний год инфляцию. Предполагается, что экономический рост «региона ЕБРР» несколько ускорится только после ослабления инфляционного давления в 2024 году и составит 3,2%.

Кристина Боровикова