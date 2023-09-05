Казахстан растет на торговле

Экономика Казахстана возвращается к стабильному росту, делают вывод эксперты агентства АКРА в своем новом обзоре. За первую половину 2023 года рост ВВП этой страны составил 5%. Такой максимальный за последние десять лет показатель объясняется не только низкой базой прошлого года, но и активной внешней торговлей, привлечением инвестиций и увеличением потребительского кредитования. В АКРА прогнозируют, что в 2023–2025 годах экономика Казахстана будет расти на 4–5% ежегодно,— предполагается, что драйверами роста будут добыча сырья, строительство и сфера услуг.

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По итогам августа инфляция в Казахстане снизилась до 13,1% в годовом выражении. Указывая на постепенное ослабление проинфляционного давления извне, Национальный банк снизил базовую ставку с 16,75% до 16,5%. В АКРА прогнозируют, что тенденция к замедлению инфляции и смягчению денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе сохранится: предполагается, что к концу 2024 года инфляция замедлится до 7–8%, а базовая ставка снизится до 9%.

В качестве основной тенденции развития экономики Казахстана последних лет в АКРА выделяют рост внешней торговли. Речь идет главным образом о наращивании экспорта: после почти десяти лет сокращения в 2021 году объем поставок вырос на 28%, до $60 млрд, в 2022-м — на 42%, до $85,4 млрд. После начала военной операции РФ на Украине объем торговли Казахстана с Россией заметно вырос: по итогам 2022 года он увеличился на 6,1% и достиг $26,1 млрд.

Учитывая рост риска вторичных санкций для Казахстана, его компаний и банков (весной о возможности их введения напомнила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг), Астана начала наращивать торговлю с Китаем. По итогам первой половины 2023 года товарооборот с ним составил $13,6 млрд, что на 20,5% больше прошлогоднего значения за этот же период. В итоге доля Китая во внешней торговле Казахстана впервые превысила долю России (см. график).

Отметим, что кроме риска вторичных санкций в АКРА называют и другие факторы, которые могут затормозить рост экономики Казахстана. Среди них — возможное ослабление рубля и осложнение ситуации с экспортно-торговыми путями (речь идет о проблемах, возникающих при транспортировке нефти через порт Новороссийска,— см. “Ъ” от 6 июня).

Кристина Боровикова