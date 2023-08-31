Европа между инфляцией и ставкой

В августе индикатор экономических настроений (ESI) в зоне евро опустился ниже ожиданий (93,3 пункта при прогнозе 93,7 и значении в 94,5 в июле) — это минимум с ноября 2020 года. Для стран ЕС ESI снизился до 92,9 пункта с 93,5 месяцем ранее. Индикатор рассчитывается по результатам опросов компаний промышленного сектора, сектора услуг, розницы, строительного сектора и потребителей. За 100 пунктов принято среднее значение в 2000–2022 годах: показатели выше этой отметки свидетельствуют о росте деловой активности, ниже — о ее снижении. Снижение обеспечило сочетание двух факторов: ужесточения политики ЕЦБ и по-прежнему высокой инфляции.

В крупнейших экономиках Европы индикатор все глубже уходит в минус: во Франции показатель снизился до 91,4 пункта с 93,9 пункта в июле, в Германии — до 88,6 с 91. Улучшились же деловые настроения в Испании — значение показателя выросло со 100,9 пункта в июле до 102,4 пункта в августе — и Польше: ESI составил 95,5 пункта после 94,3 пункта месяцем ранее.

Продолжил снижаться в августе и индикатор ожиданий занятости (EEI): в зоне евро его значение составило 102,1 пункта против 103,4 пункта в июле, в ЕС — 101,7 после 102,7 месяцем ранее (см. график). В Еврокомиссии уточняют, что самые пессимистичные оценки прогнозируемой занятости были даны в сфере услуг, строительстве и розничной торговле, самые оптимистичные — в промышленности.

Отметим, ранее о схожих настроениях в промышленном секторе свидетельствовали данные S&P Global. О росте деловой активности, однако, говорить пока не приходится: соответствующий индекс PMI все еще находится в отрицательной зоне (ниже отметки в 50 пунктов), хотя и несколько вырос в августе, до 43,7 пункта после 42,7 в июле. Композитный индекс менеджеров по закупкам, как и ESI, говорит об общем ослаблении активности в странах зоны евро: 47 пунктов в августе после 48,6 в июле.

Аналитики Trading Economics отмечают, что в таких условиях в повышении ставок ЕЦБ может наступить пауза. В ING Bank напоминают, что инфляция в зоне евро все еще высока, и рассчитывают, что ужесточение ДКП в сентябре продолжится. Данных об уровне европейской инфляции в августе пока нет — а именно они могут сыграть важную роль в решении регулятора.

Кристина Боровикова