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Коммерсантъ FM
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«Союз МС-23» вернулся на Землю

Корабль «Союз МС-23» успешно приземлился в Казахстане. На борту корабля находились три космонавта: россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио. Экипаж прибыл на Международную космическую станцию (МКС) 21 сентября 2022 года.

Экипаж МКС в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Франциско Рубио перед отлетом со станции

Экипаж МКС в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Франциско Рубио перед отлетом со станции

Фото: Reuters

Экипаж МКС в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Франциско Рубио перед отлетом со станции

Фото: Reuters

Посадка корабля состоялась в районе, расположенном в 148 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане, в 17:17 по местному времени (14:17 мск). После эвакуации космонавтов из аппарата медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь. Трансляция приземления велась на странице «Роскосмоса» в YouTube.

На МКС космонавтов доставил корабль «Союз МС-22» 21 сентября 2022 года. Планировалось , что продолжительность полета экспедиции составит 188 суток и 28 марта 2023 года космонавты должны были вернуться на Землю. Однако 15 декабря после попадания микрометеорита системы охлаждения «Союза» разгерметизировались. Экипаж вынужден был остаться на МКС еще на полгода и 28 марта «Союз МС-22» приземлился в Казахстане без космонавтов. На замену кораблю отправили «Союз МС-23». 11 сентября экипаж «Союза МС-22» установил новый рекорд по длительности одного полета на МКС, пробыв на станции свыше 355 суток.

Милена Костерева

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