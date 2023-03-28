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В Казахстане приземлился аппарат поврежденного космического корабля «Союз-22»

Спускаемый аппарат поврежденного космического корабля «Союз МС-22» в беспилотном режиме приземлился в Казахстане в районе города Жезкагана. Аппарат приземлился на землю без экипажа, который остается на Международной космической станции (МКС).

«Посадка спускаемого аппарата состоялась в 14:45 по московскому времени в 147 км юго-восточнее Жезказгана. На борту на Землю вернулись грузы весом 218 кг, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования»,— сообщается в Telegram-канале российской госкорпорации «Роскосмос».

«Союз МС-22» стартовал с Байконура в сентябре 2022 года. Он доставил на орбиту российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американского астронавта Фрэнка Рубио. Его экспедиция должна была продлиться до марта 2023 года, однако в декабре на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения.

Экипаж поврежденного корабля вернется на «Союзе МС-23» в сентябре, космонавты пробудут на орбите в общей сложности не менее 370 суток, что станет новым рекордом для МКС.

Александр Кислов

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