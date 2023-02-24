Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С Байконура к МКС стартовала ракета с кораблем на замену неисправному «Союзу»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23» стартовала с космодрома Байконур. Корабль направляется Международной космической станции (МКС) на замену поврежденному «Союзу МС-22».

Согласно трансляции «Роскосмоса», пуск ракеты состоялся в 3:24. Полет корабля осуществляется по двухсуточной схеме, он уже вышел на околоземную орбиту. Стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС должна состояться в воскресенье, 26 февраля.

Корабль пробудет на орбите 215 суток, а общая продолжительность работы его экипажа на МКС составит рекордные 370 суток. В экипаж входят российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио.

«Союз МС-22» стартовал с Байконура в сентябре 2022 года. Предполагалось, что его экспедиция продлится до марта 2023 года, но в декабря на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. В «Роскосмосе» считают, что «Союз МС-22» был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...