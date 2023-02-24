С Байконура к МКС стартовала ракета с кораблем на замену неисправному «Союзу»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23» стартовала с космодрома Байконур. Корабль направляется Международной космической станции (МКС) на замену поврежденному «Союзу МС-22».

Согласно трансляции «Роскосмоса», пуск ракеты состоялся в 3:24. Полет корабля осуществляется по двухсуточной схеме, он уже вышел на околоземную орбиту. Стыковка к модулю «Поиск» российского сегмента МКС должна состояться в воскресенье, 26 февраля.

Корабль пробудет на орбите 215 суток, а общая продолжительность работы его экипажа на МКС составит рекордные 370 суток. В экипаж входят российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио.

«Союз МС-22» стартовал с Байконура в сентябре 2022 года. Предполагалось, что его экспедиция продлится до марта 2023 года, но в декабря на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. В «Роскосмосе» считают, что «Союз МС-22» был поврежден в результате удара спорадическим метеороидом.

Лаура Кеффер