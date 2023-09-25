Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нагорном Карабахе взорвался бензовоз, сообщается о 200 пострадавших

Бензовоз с топливом взорвался на АЗС на трассе Степанакерт-Аскеран. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что в результате взрыва пострадало 200 человек. Мощностей ближайших медицинских учреждений недостаточно и требуется санавиация, сообщил в омбудсмен в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

«Бензозаправочная станция вне города. Здесь людям, выезжающим в Армению, выдавали бензин. В момент взрыва на заправке находились сотни людей»,— заявила депутат Нагорного Карабаха Метаксе Акопян армянскому изданию Armenpress.am. Дорога в Степанакерт ведет к Лачинскому коридору, который соединяет Нагорный Карбах с Арменией. Ближайший населенный пункт Армении — Горис.

Сегодня пресс-служба правительства Армении сообщила, что число въехавших из Нагорного Карабаха превысило 4,8 тыс. человек. 22 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что страна примет всех армян Карабаха, если проживание в оказавшемся под контролем Азербайджана регионе станет для них невозможным.

Подробнее о вынужденных переселенцах — в материале «В Горисе ничего не происходит».

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...