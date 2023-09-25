В Нагорном Карабахе взорвался бензовоз, сообщается о 200 пострадавших

Бензовоз с топливом взорвался на АЗС на трассе Степанакерт-Аскеран. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что в результате взрыва пострадало 200 человек. Мощностей ближайших медицинских учреждений недостаточно и требуется санавиация, сообщил в омбудсмен в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

«Бензозаправочная станция вне города. Здесь людям, выезжающим в Армению, выдавали бензин. В момент взрыва на заправке находились сотни людей»,— заявила депутат Нагорного Карабаха Метаксе Акопян армянскому изданию Armenpress.am. Дорога в Степанакерт ведет к Лачинскому коридору, который соединяет Нагорный Карбах с Арменией. Ближайший населенный пункт Армении — Горис.

Сегодня пресс-служба правительства Армении сообщила, что число въехавших из Нагорного Карабаха превысило 4,8 тыс. человек. 22 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что страна примет всех армян Карабаха, если проживание в оказавшемся под контролем Азербайджана регионе станет для них невозможным.

Подробнее о вынужденных переселенцах — в материале «В Горисе ничего не происходит».

Александра Горошилова