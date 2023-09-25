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Коммерсантъ FM
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Армения сообщила об эвакуации почти 5 тыс. армян Карабаха

Число въехавших из Нагорного Карабаха в Армению человек выросло до 4850, об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина. По ее информации, данные о регистрации 3,9 тыс. человек уже обобщены, «потребности 950 граждан еще идентифицируются».

«Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем»,— сказано в пресс-релизе правительства Армении, опубликованном в Telegram.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. По данным властей Карабаха, погибли не менее 200 человек. При посредничестве российских миротворцев армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня спустя сутки.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Лаура Кеффер

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