Посол он, солнцем палимый

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о выводе из Нигера французского военного контингента и эвакуации посольства. Тем самым подведена черта под патовой ситуацией, сложившейся в этой африканской стране после военного переворота 26 июля и демонстративного разрыва соглашений с Парижем. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Stephane de Sakutin / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Stephane de Sakutin / Pool / Reuters

Дипломатические послания могут передаваться по многим каналам. Президент Макрон сделал это по телеканалам TF1 и France 2 во время своего воскресного вечернего интервью. Обсуждая внутри- и внешнеполитические проблемы страны, он сообщил, что кризис в отношениях с Нигером завершен, как, впрочем, и всякое взаимодействие с мятежным правительством генерала Абдурахмана Чиани. Посол Франции в Нигере Сильван Итте покинет блокированное местной полицией здание посольства в Ниамее и вернется в Париж, а за его отъездом последует вывод французских частей, которые находятся в этой стране в рамках договора с прежним правительством президента Мохамеда Базума. «Мы положили конец нашему военному сотрудничеству с Нигером»,— заявил президент в прямом эфире, уточнив, что французы оставят страну «в ближайшие недели и месяцы», а к концу года их вывод будет полностью завершен.

Военный лагерь на авиабазе в Ниамее, в котором находятся сейчас 1,5 тыс. французских солдат и офицеров, оставался одной из важных баз республики в Африке.

Его значение увеличилось после вынужденного вывода подразделений из Мали и Буркина-Фасо, которые ультимативно этого потребовали. Теперь сценарий повторяется в Нигере.

После путча, в результате которого Мохамед Базум был свергнут и пленен военными под руководством генерала Абдурахмана Чиани, Франция отказалась признать полномочия мятежников. Она требовала освобождения «законного президента» и участвовала в давлении на новый режим вместе с недовольными им африканскими государствами. Правительство Чиани не поддалось нажиму, и на два месяца в отношениях Нигера и Франции возникла патовая ситуация.

Новые власти Нигера потребовали не только вывода французских войск, но и немедленного отъезда посла Сильвана Итте, который был лишен дипломатической неприкосновенности и объявлен персоной нон грата. Ни то, ни другое требование Париж сначала не принял. Еще две недели назад Эмманюэль Макрон уверял, что вывод французских сил может быть проведен только по просьбе законного президента Базума. Французские военные оставались на базе в Ниамее, наблюдая каждый день враждебные антифранцузские демонстрации. А посол оказался заперт в стенах посольства, не имея возможности свободно выезжать за его ворота. Путчисты c 28 августа организовали блокаду посольства, спокойно ожидая, пока голод заставит дипломатов покинуть миссию, что дало президенту Макрону повод жаловаться, что «посол в Нигере взят в заложники путчистами». Наконец, в воскресенье, 24 сентября, для всех французских самолетов, гражданских и военных, было закрыто воздушное пространство страны.

Франция, разумеется, не могла в одиночку выступить против мятежников — она рассчитывала на вмешательство стран из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), выразивших намерение вернуть к власти Мохамеда Базума. Надежды не оправдались, члены ЭКОВАС ограничились громкими заявлениями. В этой ситуации упираться и дальше значило выставлять себя на посмешище, выслушивая постоянные комментарии про рецидивы колониального высокомерия. Войска, находящиеся в стране против воли его правительства, рисковали стать оккупационными, притом что ни сил, ни желания что бы то ни было оккупировать в Африке у Франции нет.

Роман с Нигером признан неудачей, но пока остаются варианты сохранить хотя и скромное военное присутствие в других африканских странах.

По данным на начало августа 2023 года, у Франции было 400 военнослужащих в Сенегале, 900 — в Кот-д`Ивуаре, 350 — в Габоне и 1,5 тыс.— в Джибути.

Как бы то ни было, уход французов из Нигера демонстрирует дальнейшее уменьшение французского влияния на континенте. Как говорилось в недавнем письме французских сенаторов, адресованном Эмманюэлю Макрону, «на смену вчерашней Французской Африке приходит военная Российская Африка, экономическая Китайская Африка, а также дипломатическая Американская Африка».