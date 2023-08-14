Ни мира, ни войны

Мятежные военные в Нигере намерены судить отстраненного ими от власти президента Мохамеда Базума за госизмену. В то же время от них поступают сигналы о готовности вести переговоры с соседями по региону, которые требуют вернуть господину Базуму его пост. Эта противоречивая ситуация ставит в тупик международных посредников как в Африке, так и на Западе. Одни требуют военного вмешательства, другие выступают за переговоры. Во взглядах на ситуацию в Нигере разошлись Париж и Вашингтон. Москва заняла выжидательную позицию, продолжая активно работать с соседями Нигера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстрация в поддержку военных властей перед базой французской армии в Ниамей

Фото: Mahamadou Hamidou , Reuters Демонстрация в поддержку военных властей перед базой французской армии в Ниамей

Фото: Mahamadou Hamidou , Reuters

Мятежники в Нигере заявили о намерении судить свергнутого ими президента Мохамеда Базума за государственную измену, а также подрыв внутренней и внешней безопасности страны. Об этом в ночь на понедельник объявил официальный представитель Национального совета по защите отечества полковник Амаду Абдраман. Если вина господина Базума будет доказана, он в соответствии с Уголовным кодексом Нигера может быть приговорен к смертной казни.

Между тем освобождение Мохамеда Базума и его возвращение на президентский пост остается главным требованием большей части международного сообщества. В первую очередь соседей Нигера по региону.

Напомним, что в конце июля нигерские военные во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Чиани совершили переворот. Были сформированы Национальный совет по защите отечества и новое правительство Нигера. Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), куда входит Нигер, в ответ ввели санкции против мятежников. А на прошлой неделе они приняли решение о «развертывании резервных сил ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка в Республике Нигер». Правда, отмашку на начало операции пока не дали, решив все же попробовать добиться урегулирования ситуации в Нигере «мирными средствами».

В субботу якобы по техническим причинам было отложено заседание глав генштабов стран—членов ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на свои источники сообщил, что мероприятие было перенесено из-за неготовности войск.

А уже в воскресенье появилась информация, что генерал Чиани готов пойти на переговоры с ЭКОВАС. Об этом стало известно со слов делегации религиозных деятелей Нигерии, которые отправились в соседнюю страну на переговоры. Дело в том, что президент Нигерии Бола Тинубу, председательствующий сейчас в ЭКОВАС, был одним из самых ярых сторонников решительных мер против мятежных военных.

Однако поддержки военной операции внутри Нигерии нет. Против и сенаторы, и оппозиционные партии, и представители регионов, граничащих с Нигером, и религиозные лидеры.

«Мы хотим создать возможность, с помощью которой лидеры государственного переворота в Нигере будут вести диалог с лидерами ЭКОВАС, чтобы понять друг друга, чтобы мир продолжал царить в нашем регионе»,— сообщил СМИ глава нигерийской делегации шейх Абдуллахи Бала Лау. По его словам, сроки переговоров могут быть определены в ближайшие дни.

Однако практически сразу последовали новости о готовящемся суде над президентом Базумом. Кроме того, в зачитанном по нигерскому ТВ заявлении Амаду Абдрамана говорилось, что высокопоставленные западноафриканские политики и «их международные наставники» выдвинули ложные обвинения в адрес организаторов переворота и пытаются сорвать мирное решение кризиса, чтобы оправдать военное вмешательство. Подчеркивалось, что решение выдвинуть обвинения против Мохамеда Базума было принято после его обращения за помощью к внешним игрокам. Кто выступает в роли «международных наставников» ЭКОВАС, не говорилось, но ранее представители мятежников уже не раз обвиняли Францию в намерении поддержать иностранную интервенцию в Нигер.

Еще в начале августа мятежники объявили о денонсации всех соглашений в области обороны и безопасности, подписанных с Парижем, а также о том, что французские военные должны покинуть территорию Нигера.

Сейчас численность французского контингента в этой стране составляет около 1,5 тыс. человек, и пока Париж не обнаруживает намерения возвращать большую часть своих военных домой, несмотря на многочисленные демонстрации протеста, организуемые нигерской общественностью. Однако если ситуация кардинально не изменится, Франции, скорее всего, придется пойти на этот шаг. Ранее, напомним, Парижу пришлось вывести свои войска из Центральноафриканской республики (ЦАР), Мали и Буркина-Фасо, где также были совершены военные перевороты.

На этом фоне Франция весьма ревниво смотрит на действия других региональных игроков в Африке. «С такими союзниками нам не нужны враги»,— цитирует французская газета Le Figaro дипломатический источник в Париже. Эти слова относятся к американской политике в отношении Нигера. «Они сделали прямо противоположное тому, что мы думали»,— отмечает источник издания.

Во Франции считают, что США, у которых также есть военные базы в Нигере, слишком мягко отнеслись к мятежникам и вместо ультиматума ведут с ними диалог на достаточно высоком уровне. В частности, в Ниамей лично ездила и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд. «Цель американцев проста: сохранить свои базы. Если это означает перечеркнуть процесс возвращения к конституционному порядку, они не будут колебаться»,— продолжает Le Figaro. Газета также указывает на то, что и европейские союзники Парижа, в частности Германия и Италия, не спешат вступаться за французских военных в Нигере, так как преследуют свои интересы. В целом большинство европейских стран ждут, когда проблемы Нигера решит ЭКОВАС, они осуждают переворот, но выступают за мирное решение проблемы. Так, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце накануне своего турне по странам Западной Африки заявила в интервью немецкой газете Neue Osnabruecker Zeitung: «Протест против государственного переворота в Нигере не должен означать объявления войны».

Одновременно американский телеканал CNN отмечает, что Викторию Нуланд во время ее визита в Ниамей не принял лидер мятежников генерал Чиани, не дали ей и навестить президента Базума. «Ставки здесь для США и Запада огромны — с точки зрения как Нигера, так и более широкого региона Сахеля»,— отмечает CNN.

Телеканал напоминает, что в Нигере дислоцированы почти 3 тыс. военнослужащих из четырех стран НАТО — США, Франции, Италии и Германии — и они могут подвергнуться серьезному риску, если им бросят вызов мятежные военные и особенно если их поддержит ЧВК «Вагнер».

Телеканал обращает внимание на то, что в Нигере все чаще звучат пророссийские лозунги, а также приводит в пример ситуацию в ЦАР. Там в конце июля прошел референдум о внесении поправок в конституцию, которые позволят президенту страны Фостен-Арканжу Туадере баллотироваться на третий срок. На прошлой неделе были опубликованы итоги голосования. Свыше 95% ожидаемо поддержали поправки. На Западе уверены, что власть президента Туадеры держится благодаря помощи ЧВК «Вагнер». «Самой серьезной проблемой для США является вероятность того, что "Вагнер" добавит еще одну африканскую метку в свой пояс»,— считает CNN. Впрочем, как уже писал “Ъ”, некоторые эксперты полагают, что соперничество с Парижем, который часто действует вместе с Пекином по реализации бизнес-проектов в Африке, для Вашингтона гораздо актуальнее, чем угроза со стороны «Вагнера». Правда, со счетов этот фактор в США не сбрасывают, как и в целом интерес России к Африке.

Со своей стороны Москва также внимательно следит за развитием событий в Нигере. «В России поддерживают посреднические усилия ЭКОВАС, направленные на поиск путей выхода из создавшегося кризиса»,— говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД РФ. Там также высказываются опасения в связи с возможной попыткой урегулирования ситуации в Нигере «военным методом», так как это «может привести к затяжному противостоянию в этой африканской стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом». Не исключено, что ситуация вокруг Нигера может стать предметом консультаций в Москве, куда для участия в форуме «Армия-2023» среди прочих гостей из-за рубежа прибыли министры обороны ЦАР и Буркина-Фасо.

Марианна Беленькая