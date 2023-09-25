Кадыров подтвердил избиение его сыном задержанного за сожжение Корана

В официальном Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовано видео, на котором мужчина бьет другого мужчину. В подписи к видео отмечается, что в сети все еще спорят, избивал ли сын Рамзана Кадырова Адам обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. «Побил и правильно сделал»,— написал глава Чечни. Бывший адвокат Никиты Журавеля отказался подтверждать личность избитого на видео мужчины.

«Я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание»,— написал господин Кадыров. Он отметил, что надругательством над святынями занимаются «провокаторы и предатели», которых он сравнил с «больной опухолью на теле». «Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама»,— заключил глава региона.

Кроме Рамзана Кадырова видео прокомментировал депутат Госдумы и дядя Адама Кадырова Адам Делимханов. Он написал, что гордится поступком племянника. «Для чеченца нет ничего важнее и священнее его религии»,— написал господин Делимханов в своем Telegram-канале. Само избиение он характеризовал как «справедливое».

Саратовский адвокат Александр Серебреников, представлявший интересы Никиты Журавеля, заявил «Ъ», что больше не защищает молодого человека. На вопрос о том, кто же теперь его адвокат, господин Серебреников предложил «обратиться в управление СК по Чеченской Республике». «Ъ» попросил господина Серебреникова подтвердить, что на видео с избиением действительно Никита Журавель, однако адвокат сообщил, что «видео не смотрел и не хочет смотреть».

Глава Совета по правом человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал видео словами, что сжигание Корана — серьезное преступление, которое недопустимо в многоконфессиональной стране. «Также есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться. Рассчитываю, что будет вынесено справедливое судебное решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана»,— говорится в сообщении СПЧ.

Член СПЧ Ева Меркачева назвала публикацию видео «вызовом правоохранительным органам и в целом праву». В разговоре с «Ъ FM» она сообщила, что уже писала запросы во ФСИН о содержании Никиты Журавеля в Чечне. «На это мне пришел довольно пространный ответ, из которого следует, что, собственно, никого переводить не будут. Полагаю, что есть основания нам все-таки беспокоиться за Никиту Журавеля, потому что, если сейчас ситуацию с этим видео мы все проглотим, мы не знаем, что будет дальше»,— сказала она.

20 мая после публикации видео сожжения Корана в районе Соборной мечети в Волгограде было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих. Правоохранители задержали местного жителя Никиту Журавеля, который заявил, что осуществил «указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.».

Суд арестовал Никиту Журавеля на два месяца, а дело передали в Чечню. Молодой человек находится в СИЗО в Грозном.

16 августа уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова получила обращение 19-летнего Никиты Журавеля. Он жаловался, что его избил 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам. Госпожа Москалькова поручила региональному омбудсмену Мансуру Солтаеву разобраться в ситуации. Тот заверил, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению» и по инциденту проведут проверку.

Подробности — в публикации «Ъ» «Поджигателя Корана ждут в чеченском суде».

Александра Горошилова; Никита Маркелов, Саратов