Волгоградский суд арестовал на два месяца сжегшего Коран по заданию СБУ

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца Никиту Журавеля, который обвиняется в оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст.148 УК РФ) после сожжения им Корана, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России (СКР). Акцию по сжиганию священной книги мусульман он организовывал по заданию украинских спецслужб.

Перед заседанием суда Никита Журавель извинился перед мусульманами и добавил, что «его поступок был очень плохой». «Мне очень стыдно перед всеми мусульманами мира»,— сказал он журналистам.

По данным следствия, инцидент произошел не позднее 19 мая. В этот день в интернете появилось видео, на котором некий человек (видна только его рука), находясь неподалеку от Волгоградской соборной мечети, сжигает Коран. На допросе он говорил, что купил Коран и сжег его по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). За это ему якобы заплатили 10 тыс. руб. По версии следствия, видео с сожжением Корана было опубликовано «на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО ВСУ». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Глава СКР Александр Бастрыкин вчера, 21 мая, поручил передать дело в следственное управление по Чечне. В пресс-службе центрального аппарата СКР поясняли, что решение связано в том числе с «многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими».

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко комментируя инцидент, заявил, что после вынесения приговора необходимо направить обвиняемого в одно из исправительных учреждений, «расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением». «Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране»,— выразил мнение господин Чуйченко.

Лусине Баласян