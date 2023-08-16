Москалькова проверяет информацию об избиении сыном Кадырова поджигателя Корана

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова получила обращение 19-летнего Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Он заявил, что его избил сын главы Чечни Рамазана Кадырова Адам. Госпожа Москалькова поручила региональному омбудсмену Мансуру Солтаеву разобраться в ситуации. Тот заверил, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению» и по инциденту проведут проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Обратилась к коллеге, уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике Мансуру Солтаеву с просьбой в рамках своих полномочий провести проверку по данному случаю. Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей»,— написала госпожа Москалькова в Telegram.

Мансур Солтаев сообщил журналистам, что уже пообщался с арестованным. Молодой человек рассказал ему, что был избит после личной встречи с Рамзаном Кадыровым его сыном. «Якобы бил по рукам, по ногам. И непосредственно в общении он передал свое обращение, заявление на имя уполномоченного по правам человека РФ Москальковой»,— добавил чеченский омбудсмен (цитата по «Грозный Информ»). Он отметил, что органы внутренних дел республики будут заниматься этим вопросом.

Господин Сотлаев также передал заявление Никиты Журавеля, в котором тот уточняет, что во время встречи с главой Чечни «принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман», и «искренне раскаялся в совершенном преступлении». Арестованный попросил «разобраться, за что его избили, ведь человеку свойственно ошибаться».

По версии следствия, Коран возле Соборной мечети в Волгограде сожгли не позднее 19 мая. В этот день в интернете появилось видео инцидента, на котором запечатлен некий человек (видна только его рука). СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). На допросе Никита Журавель заявил, что осуществил акцию «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.». Суд арестовал его на два месяца, а дело передали в Чечню. Молодой человек находится в СИЗО в Грозном.

Подробности — в публикации «Ъ» «Поджигателя Корана ждут в чеченском суде».

Лаура Кеффер