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Коммерсантъ FM
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Алиев: Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет

Переговоры президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахичевани завершились. На пресс-конференции по итогам встречи господин Алиев заявил, что пять дней назад Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет. 20 сентября президент Азербайджана объявил о завершении «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Она продолжалась ровно сутки.

Ильхам Алиев

Ильхам Алиев

Фото: Reuters

Ильхам Алиев

Фото: Reuters

«Пять дней назад мы полностью обеспечили наш суверенитет. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет»,— сказал Ильхам Алиев (цитата по «РИА Новости»).

21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана. На ней обсуждались вопросы «реинтеграции армянских жителей Карабаха». Ильхам Алиев уверен, что этот процесс пройдет успешно.

«Несколько дней назад в городе Евлах состоялась встреча между представителями армян Карабаха и государственных структур Азербайджана. Сегодня в Ханкенди проходит вторая встреча. О ее результатах мне еще не доложили. Но я уверен, что процесс интеграции армянского населения Нагорного Карабаха в азербайджанское общество будет идти успешно»,— отметил азербайджанский президент (цитата по ТАСС).

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. 20 сентября Ильхам Алиев заявил об их завершении. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате боевых действий в республике погибли не менее 200 человек, было ранено 400. Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха 4,8 тыс. армян.

О том, как Армения и Азербайджан решают вопрос с беженцами из Нагорного Карабаха,— в материале «Ъ» «Переходному периоду пишут сценарии».

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