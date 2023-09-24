Переходному периоду пишут сценарии

Часть населения Карабаха готовится к эвакуации в Армению. Это произойдет при посредничестве российских миротворцев, заявили в правительстве непризнанного региона. Вывезти, по данным агентства Reuters, могут около 120 тыс. проживающих там этнических армян. Между тем премьер-министр Никол Пашинян в послании к гражданам Армении заявил, что структура безопасности страны будет пересмотрена. Он также отметил, что российские миротворцы не могут должным образом защищать армян в Карабахе. Ранее глава правительства допускал, что жители территорий будут эвакуированы, только если больше не смогут там находиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Азербайджан тем временем учредил правительственную рабочую группу для присоединения Карабаха. Об этом в интервью изданию Politico заявил советник президента республики Хикмет Гаджиев. Отмечается, что группа будет заниматься гуманитарными, экономическими и социальными вопросами, связанными с вхождением региона в состав Азербайджана.

Решить некоторые проблемы обеим сторонам будет непросто, подчеркнул Кирилл Кривошеев, эксперт берлинского центра Фонда Карнеги, который Минюст считает иноагентом:

«Реинтеграция — это в первую очередь решение вопроса о том, кто попадет под ответственность, а кто нет. Известно, что у Азербайджана есть список людей, которые должны, по его мнению, отправиться в тюрьму за военные преступления. Принципиальных моментов множество: кто будет служить в полиции в регионе, а кто будет работать врачами?

В армянском Карабахе работали люди с армянскими дипломами, их нужно подтверждать.

Какая валюта будет ходить на переходном этапе? Как вообще будет устроена банковская система, коммунальные услуги? Сейчас Азербайджан занимается подводом электричества, например.

Часть как минимум армянских отрядов в Карабахе не сдалась, продолжает сопротивление, плюс возможны перестрелки с местными жителями, у которых есть оружие.

Между тем мы видели совместный вход азербайджанских войск и российских миротворцев в город Ходжалы, где, собственно, находилась и находится до сих пор база миротворцев. Также азербайджанские военные вошли в какие-то отдельные села в районе Аскерана. Но в столице, в Степанакерте пока азербайджанцев не видели, но это не значит, что их там не будет».

Между тем, выступая на Генассамблее ООН 24 сентября, глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал Баку вывести из Карабаха военных. Министр выразил опасение, что Азербайджан может создать неподконтрольный Еревану экстерриториальный коридор. Мирзоян напомнил, что в результате обострения конфликта погибло более 200 человек, треть населения Карабаха стали вынужденными переселенцами.

Азербайджан, скорее всего, будет способствовать отъезду армян из региона, считает старший аналитик Международной кризисной группы Олег Игнатов:

«Заявления, которые они делали после войны 2020 года, свидетельствовали о том, что они больше заинтересованы в том, чтобы люди оттуда уезжали. Они сами не понимают, как это будет все работать.

Армяне, которые находятся в Карабахе, говорят, что они, конечно, хотят выехать, что нужно открыть коридор через Лачин. Баку, в свою очередь, заявляет, что он открыт. Однако есть сомнения в его безопасности.

Вместе с тем на часть территории НКР сейчас вообще нет допуска. Видно, что там очень серьезный гуманитарный кризис.

Что касается судеб людей, проживающих здесь, то звучали заявления о том, что они должны получить азербайджанские паспорта. Но вопрос документов в данной ситуации — это вообще не самое главное.

Происходит неразбериха, наверное, потому что еще не завершился процесс разоружения. Официально НКР заявила, что армия расформирована, но закончился ли процесс разоружения, мы не знаем.

Если говорить про столицу, Степанакерт, то в Азербайджане говорили, что туда войдет сначала полиция, не регулярная армия. Баку также заявлял, что готов очень много вложить денег в восстановление Карабаха. Власти заинтересованы в том, чтобы сделать регион витриной своего успеха.

На территориях, которые были освобождены Азербайджаном после войны 2020 года, происходит очень быстрое строительство инфраструктуры, дорог, аэропорта.

Но главный вопрос — останутся ли там люди? Судя по тому, что там происходит, ситуация очень тяжелая. Самое главное — нет доверия.

То, что говорит Армения, и как на это реагирует Азербайджан, скорее, наводит на мысль о том, что нужно опасаться того, что события могут развиваться в направлении конфликта между двумя странами».

Обстрелы Нагорного Карабаха возобновились 19 сентября. Азербайджан объявил, что проводит «антитеррористические мероприятия» и атакует военные цели, а также обвинил Армению в провокациях. В Ереване назвали действия Баку широкомасштабной агрессией.

Боевые действия прекратились спустя сутки в результате договоренностей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позже признал право Азербайджана на Карабах.

Вместе с тем в Ереване не стихают массовые акции протеста, манифестанты требуют отставки Пашиняна. Митинг в центре армянской столицы 23 сентября собрал несколько сотен человек.

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Елизавета Скобцова