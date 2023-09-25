Глава Минэкономразвития назвал риски жесткой денежно-кредитной политики

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете федерации обозначил угрозы российской экономике. Среди них ужесточение денежно-кредитной политики и дефицит кадровых ресурсов.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Еще один риск — чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики. Сегодня она решает проблему балансировки спроса и предложения за счет ограничения спроса, а завтра может помешать привлечению инвестиций и насыщению внутреннего рынка продукцией»,— сказал господин Решетников (цитата по «Интерфакс»).

15 сентября Банк России поднял ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. После роста экономики на фоне высокого внутреннего спроса регулятор в дальнейшем рассчитывает на его замедление в связи с ограниченностью предложения. Теперь ЦБ ожидает по итогам года увеличения потребительских цен на 6–7%. Объясняя принятое решение, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в текущих условиях для возврата к целевому значению инфляции в 4% к концу 2024 года в РФ нужен долгий период жесткой денежно-кредитной политики. После решения ЦБ началось существенное снижение индекса Мосбиржи.

Подробнее в материале — «Рынок не выдержал напряжения».

Александра Горошилова