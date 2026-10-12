Силы ПВО сбили 10 беспилотников на подлете к Москвы
12.10.2026, 22:49
Силы ПВО сбили 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых на подлете к Москве дронов за день достигло 26.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал господин Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
По данным Минобороны России, с 08:00 по 20:00 мск были перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотника. Их сбили над Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областями.