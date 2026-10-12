Два медика пострадали при ударе БПЛА по машине скорой помощи в Курской области
12.10.2026, 23:29
Врач пострадал при ударе БПЛА по реанимобилю в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе». 65-летний мужчина получил акубаротравму.
При ударе также пострадал фельдшер скорой помощи. Он получил слепое осколочные ранения правого бедра, правого плеча и правого предплечья.
В момент удара машина направлялась за пострадавшим, уточнил губернатор. Обоих пострадавших доставили в Курскую областную больницу, добавил глава региона.