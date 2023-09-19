Рынок не выдержал напряжения

Впервые за месяц индекс Московской биржи закрылся ниже уровня 3100 пунктов. Игра на понижение две недели велась по широкому списку бумаг, но в последние дни основное движение индекса определили котировки госбанков. Инвесторы фиксируют прибыль после восьми месяцев непрерывного роста на фоне усиления геополитических рисков и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. В таких условиях растет интерес инвесторов к более консервативным депозитам и облигациям, которые вновь приносят двузначную доходность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе основной торговой сессии 19 сентября индекс Московской биржи обновил минимум с 17 августа, достигнув 3054,25 пункта. Кроме того, впервые за месяц индекс закрылся ниже уровня 3100 пунктов — на отметке 3083,85 пункта, что на 1,6% ниже значений закрытия понедельника. Относительно локального максимума, достигнутого в начале сентября, индекс потерял более 6%.

Распродажа акций шла широким фронтом две недели, в том числе на фоне закрытия длинных позиций после сильного роста, произошедшего в предыдущие месяцы, отмечают участники рынка. За восемь месяцев индекс вырос более чем на 50% и в начале сентября обновил полуторагодовой максимум, достигнув 3287,34 пункта.

В последние дни игра на понижение возобновилась с новой силой — во вторник бумаги компаний первого эшелона подешевели на 1,6–3%. Среди аутсайдеров были Сбербанк (–2,1%) и ВТБ (–2,9%). На 1–2% подешевели бумаги нефтегазового сектора.

При этом суммарный объем торгов акциями на основной сессии составил 120,5 млрд руб., на 30% превысив показатель предыдущего дня.

Поводом для распродажи стало усиление геополитических рисков, в том числе на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Были и другие причины, в частности ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. В минувшую пятницу регулятор повысил ставку на 1 процентный пункт, до 13%, не исключив продолжения роста и сохранения высоких уровней в долгосрочной перспективе.

Повышение ставки сделало консервативные инструменты, такие как банковские депозиты, облигации и инструменты денежного рынка, еще более привлекательными, отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Так, ряд крупных банков уже объявили о планах поднять ставки по вкладам и накопительным счетам (см. “Ъ” от 16 сентября).

Доходности коротких выпусков ОФЗ впервые более чем за год выросли выше 12% годовых. «Дивидендная доходность российских эмитентов, уже объявивших о выплатах за первое полугодие 2023 года, не превышает 6,5%, а перспектива введения 12-го пакета санкций ЕС выступает дополнительным негативным фактором для настроений, несмотря на рост цен на нефть»,— отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Участники рынка говорят о возможности дальнейшего снижения. По мнению аналитика «Цифра брокер» Даниила Болотских, если индекс закрепится ниже 3100 пунктов, следующим уровнем поддержки будет 2985 пунктов.

«Уровень доходности по ОФЗ будет влиять на привлекательность рынка акций в ближайшее время. Восстановление экспорта нефти в сентябре в совокупности с ростом цен на нефть сохранит курс доллара в диапазоне 92–94 руб./$, тем самым снизив интерес к акциям экспортеров»,— отмечает эксперт.

Но в отсутствие сильных геополитических потрясений или шоков на энергетических рынках коррекция не будет продолжительной. «Среднесрочно рост цен на нефть должен заметно поддержать не только российский рынок, но и рубль, а последнее может позволить Банку России вновь перейти к мягкой монетарной политике и начать снижать ключевую ставку»,— отмечает Константин Асатуров. Тогда, по его мнению, «возобновление роста рынка не должно заставить себя ждать».

Виталий Гайдаев