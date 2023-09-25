Решетников назвал дефицит кадров одним из главных рисков для экономики России

Основным внутренним риском для развития российской экономики является чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики и дефицит трудовых ресурсов. Об этом в ходе правительственного часа в Совете федерации заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Максим Решетников, слова которого приводит «Интерфакс», указал, что с учетом прогноза развития и роста производительности к 2030 году дополнительно потребуется 2,3 млн человек.

«Из них половину закроем внутренними ресурсами: благодаря накопленному эффекту от пенсионной реформы и росту занятости молодежи. Вторую половину предстоит закрыть за счет дополнительного повышения производительности труда в ряде отраслей, более активного привлечения на рынок труда студентов и иных граждан, которые сейчас не стоят на учете в службах занятости. И за счет миграционного притока»,— отметил господин Решетников.

Как в июле писал «Ъ», доля компаний, жалующихся на нехватку кадров, выросла до рекордного значения за всю историю наблюдений — до 50% (об избытке рабочих рук говорит лишь 1,6% опрошенных). При этом безработица в России сократилась с 1991 года до исторического минимума 3% по итогам июля против 3,1% в июне. По данным Минтруда, наибольший спрос на кадры зафиксирован в обрабатывающих предприятиях, строительстве и на транспорте.

Подробнее о дефиците кадров в России — в материале «Ъ» «Прогноз работы».

Милена Костерева