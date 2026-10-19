ФСО на этой неделе проведет учения в центре Москвы
Федеральная служба охраны (ФСО) проведет плановые учения на территории зданий правительства, администрации президента и парламента. Учения пройдут с 21 по 23 октября, сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.
Целью учений в службе назвали «отработку практических вопросов служебной деятельности». Проводить учения будут во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб. В ФСО заверили, что вводить ограничения для передвижения граждан и проезда транспорта не планируется.
В предыдущий раз учения ФСО прошли в столице в октябре 2025 года, они заняли четыре дня. Учения также проводили на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета федерации и Госдумы.
ФСО — одна из спецслужб России, руководство деятельностью которой осуществляет лично президент. ФСО отвечает за безопасность первых лиц страны — президента, председателя правительства, глав двух палат парламента, председателей судов высшей юрисдикции и генпрокурора. Под защитой ФСО также работают секретарь Совбеза, глава Центробанка, полпреды главы государства.