ФСО на этой неделе проведет учения в центре Москвы

Целью учений в службе назвали «отработку практических вопросов служебной деятельности». Проводить учения будут во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб. В ФСО заверили, что вводить ограничения для передвижения граждан и проезда транспорта не планируется.