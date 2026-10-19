Софья Муравьева присоединилась к благотворительной программе ДоброFON
Фигуристка Софья Муравьева, в воскресенье выступившая на первом этапе серии Гран-при России в Казани, после проката присоединилась к проекту благотворительной программы ДоброFON «Те, кто больше». Инициатива проходит в рамках нынешнего российского сезона фигурного катания.
Спортсменка провела фото- и автограф-сессию в фойе казанского дворца спорта. До этого она представила произвольную программу под композицию Unstoppable певицы Sia. Она завершила выступления в столице Татарстана на десятом месте.
«Работаю я абсолютно над всем, стараюсь уделять внимание каждой детали и эмоции. Хотела бы, чтобы болельщики обратили внимание на костюмы. В этом сезоне они мне безумно нравятся. И хочу поблагодарить маму, которая создала их для меня. Надеюсь, они вам тоже понравились», — сказала Софья Муравьева.
«Казань – очень чистый и ухоженный город. Каждый раз не могу оторвать глаз от её красоты. И я заметила, что здесь очень добрые и теплые люди, особенно это чувствуется на льду. Спасибо за вашу поддержку на трибунах, очень приятно!» — добавила фигуристка.