Софья Муравьева присоединилась к благотворительной программе ДоброFON

«Казань – очень чистый и ухоженный город. Каждый раз не могу оторвать глаз от её красоты. И я заметила, что здесь очень добрые и теплые люди, особенно это чувствуется на льду. Спасибо за вашу поддержку на трибунах, очень приятно!» — добавила фигуристка.