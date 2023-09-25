Пять частных домов и ЛЭП повреждены при обстреле белгородской Новой Таволжанки

В результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского горокруга Белгородской области в разной степени повреждены пять частных домов и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Без света остались жители Новой Таволжанки и частично — села Архангельское. «Оперативные и аварийные службы находятся на месте, в ближайшее время приступят к устранению последствий»,— уточнил глава региона.

Ранее при обстреле поселка в Валуйском городском округе Белгородской области пострадали две женщины.

Алина Морозова

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