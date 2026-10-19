Маск пообещал подарить по одной акции SpaceX каждому ребенку в США
Илон Маск пообещал выдать по одной акции корпорации SpaceX каждому американскому ребенку. Ни господин Маск, ни SpaceX пока не рассказали о деталях предстоящей передачи акций.
«В следующем году я дам по одной из своих акций SpaceX каждому американскому ребенку. И это только начало»,— написал господин Маск в X.
Господин Маск владеет 6,4 млрд акций SpaceX. Это чуть меньше половины всех акций компании. В США сейчас насчитывается примерно 72 млн несовершеннолетних. Учитывая цену акций на закрытие торгов биржи NASDAQ в пятницу ($146,03), общая стоимость акций, которые господин Маск намерен передать детям,— примерно $10,5 млрд.