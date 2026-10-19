На участке желтой ветки метро в Москве остановили движение из-за человека на путях
Дептранс: на участке желтой ветки метро в Москве приостановлено движение
На участке Калининской (желтой) линии московского метро приостановлено движение поездов из-за человека на путях. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
По данным ведомства, движения нет от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Новогиреево». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва», человек упал на пути на станции «Перово». Его состояние неизвестно.