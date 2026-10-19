«Яндекс» сообщил о восстановлении работы сервиса такси, «Лавки» и «Бери заряд»

«Вызвать такси, заказать еду из ресторанов и продукты домой, арендовать каршеринг и самокаты, зарядить смартфон — все это вновь доступно в Яндекс Go и приложениях сервисов»,— сообщила компания. Кроме того, в привычном режиме заработали сервисы «Яндекс Еда», «Транспорт», «Лавка», «Драйв», «Бери заряд», «Заправки».