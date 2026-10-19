«Яндекс» сообщил о восстановлении работы сервиса такси, «Лавки» и «Бери заряд»
«Яндекс» восстановил доступ к городским сервисам, в том числе к такси, самокатам и доставке. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Вызвать такси, заказать еду из ресторанов и продукты домой, арендовать каршеринг и самокаты, зарядить смартфон — все это вновь доступно в Яндекс Go и приложениях сервисов»,— сообщила компания. Кроме того, в привычном режиме заработали сервисы «Яндекс Еда», «Транспорт», «Лавка», «Драйв», «Бери заряд», «Заправки».
С 8 по 11 октября БПЛА атаковали дата-центры «Яндекса», под удар попали объекты в Калужской, Рязанской и Владимирской областях. Это привело к масштабным сбоям в работе сервисов компании. Неполадки также зафиксировали более чем у 10 компаний-арендаторов серверов «Яндекса». С перебоями работали «Циан», некоторые застройщики, дейтинг-сервис Twinby и другие сервисы. 14 октября «Яндекс» сообщил, что восстановил работу большинства функций чата с Алисой AI, Станций и телевизоров на операционной системе YaOS.