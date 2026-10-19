Шестаков и Щербина стали основными кандидатами на пост губернатора Приморского края
Шестаков и Щербина стали основными кандидатами на пост губернатора Приморья
Среди кандидатур на пост губернатора Приморского края рассматриваются мэр Владивостока Константин Шестаков и первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина, сообщили «Ъ» источники в регионе и близкие к администрации президента.
Губернатор назначается указом президента. До этого полномочия главы региона будет исполнять вице-губернатор Вера Щербина. Она уже возглавлял один из регионов во время переходного периода: в 2018 году Олега Кожемяко назначили врио губернатора Приморья, и она временно заняла пост главы Сахалинской области, которой до этого руководил господин Кожемяко.
Константин Шестаков работает на административных должностях с конца 2000-х. В 2010 году занимал разные должности в администрации Приморского края. В 2019 году был назначен на должность врио вице-губернатора региона. В 2020-2021 годах был заместителем председателя правительства края. В июле 2021 года стал главой Владивостока. В июле этого города переизбирался на эту должность.
Утром 19 октября президент России Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Михаила Мишустина. На встрече президент одобрил представленные кандидатуры в правительство. Согласно предложениям, нынешний губернатор Приморского края Олег Кожемяко в случае утверждения Госдумой станет вице-премьером — полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.