Шестаков и Щербина стали основными кандидатами на пост губернатора Приморского края

Константин Шестаков работает на административных должностях с конца 2000-х. В 2010 году занимал разные должности в администрации Приморского края. В 2019 году был назначен на должность врио вице-губернатора региона. В 2020-2021 годах был заместителем председателя правительства края. В июле 2021 года стал главой Владивостока. В июле этого города переизбирался на эту должность.