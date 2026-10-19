В «Лужниках» состоится международный турнир по паделу

С 20 по 25 октября в «Лужниках» пройдет международный турнир по паделу «Москва 2026». Соревнование проводится ежегодно, оно состоится в третий раз, а его спонсором в этом году станет партнер Федерации падела России (ФПР) букмекерская компания FONBET.