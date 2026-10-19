В «Лужниках» состоится международный турнир по паделу
С 20 по 25 октября в «Лужниках» пройдет международный турнир по паделу «Москва 2026». Соревнование проводится ежегодно, оно состоится в третий раз, а его спонсором в этом году станет партнер Федерации падела России (ФПР) букмекерская компания FONBET.
Главной ареной состязания с призовым фондом €100 тыс. станет Дворец Ирины Винер. Турнир включает в себя соревнования мужских и женских пар. В каждой основной сетке выступят по 16 дуэтов. Мужчины разыграют €65 тыс., женщины — €35 тыс.
Кроме того, 21 октября на полях турнира состоится первый Российский падел-саммит — форум участников отрасли, организованный ФПР и консалтинговой компанией Court Masters. Во Дворце Ирины Винер встретятся управляющие клубов, инвесторы, производители и поставщики экипировки, тренеры, спортсмены и организаторы соревнований. Участники обсудят развитие рынка, инвестиции, инфраструктуру и подготовку игроков. Помимо этого, планируется презентация нового исследования рынка падела России.